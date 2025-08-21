NPBÉüµ¢ÅÐÈÄ¤ò¾þ¤Ã¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Îº£¸å¤Î¡Ö²ÝÂê¡×¤Ï¡©¡¡¶áÅ´¸µOB¡¢º´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡Ö1ÈÖ¤Îµå¤¬È´¤±¤ëÍ×°ø¤Ï¡Ä¡×
Æ£Ï²¤ÏÉüµ¢ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¾Ð´é¤â¤¢¤Õ¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤ÏÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢NPBÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï8·î17Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÃæÆüÂÇÀþ¤¬¡Öº¸¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ£Ï²¼«¿È¤â5²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢ºÇÂ®156¥¥í¤ÎÂ®µå¤ò¼´¤ËÊÑ²½µå¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢ü¥¹ç³ÊÅÀü¥¤ÎÅêµåÆâÍÆ¡£¾¡¤ÁÀ±¤³¤½ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤ë¤Î¤ÏËÜ¿Í¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦ÂÇ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬Æ£Ï²¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬Á´°÷º¸ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»×¤¤¤Ã¤¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÆü¤Îº¸¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï±¦ÏÓ¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅêµåÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤¤¤¿»þ¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ¿Í¤¬¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤¿¤À¶ÛÄ¥¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²¡¼¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¡Ö½éÀï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤¿¤Î¤ÏËÜ¿Í¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤«¤é¤ÏÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤âº¸ÂÇ¼Ô¤Ð¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ÊÅÐÈÄ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ©µåÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖNPB»þÂå¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»þÂå¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÉüµ¢¤ÈÄÌ¤·¤ÆÅêµå¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÆÃÊÌ²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÝÂê¤ÎÀ©µåÆñ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¸«Î©¤Æ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤ÏÓ¤ò¤¦¤Þ¤¯¤¿¤¿¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1ÈÖ¤Îµå¤¬È´¤±¤ëÍ×°ø¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿»þ¤Ë¡¢Ä¹¤¤ÏÓ¤¬±ó²ó¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¤º¤Ð¤ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²¼È¾¿È¤Ê¤Î¤«¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶á¤¯¤ÇÅêµå¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Êø¤ì¤ë¤È¤¤ÏÂçÂÎ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬°ì½ï¡£Æ¬¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¤½¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¹ß¤í¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¼ê¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÊ¬¤À¤±¥í¥¹¤¬½Ð¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤âÆ¬¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÏÓ¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤¤»þ¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤ó¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¥í¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤³¤·¤À¤±ÏÓ¤ò²ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Çµå¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀ©µåÆñ¤Ë¹Í»¡¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÄ¹Ç¯¸«¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅêµå¤ÏÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²þÁ±ºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂ¤òÃæ¿´¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²¼È¾¿È¼çÆ³¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¹äÏÓ¤¬¤¤¤«¤ËÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡£º£¸å¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£