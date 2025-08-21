女優も歌手も完璧…少女時代・ユナ、主演映画『悪魔が引っ越してきた』のOSTを公開へ！

少女時代のユナが主演映画『悪魔が引っ越してきた』（原題）のOST歌唱を通じて、再び特別な活躍を見せる。

8月13日より韓国で上映開始された同作で、ユナは昼間は町のパン屋を営み、深夜になると悪魔として目覚める「チョン・ソンジ」役を演じている。喜びや孤独、希望など多彩な感情を描き出す“1人2役”の熱演で、観客から熱い好評を得ている。

そんななか、ユナは本日（21日）、自ら歌唱しOST『引っ越しながら』（原題）を公開する。イ・サングン監督が作詞に参加した歌詞には、悪魔として生きるしかなかった「チョン・ソンジ」の複雑な感情が込められており、スクリーンを超えて映画の余韻を広げる特別な贈り物となる見込みだ。

さらにユナは、映画公開に続き、Netflixでも配信予定のtvNドラマ『暴君のシェフ』で主演を務めている。映画・ドラマ・OSTを横断する多彩な活動に、さらなる関心が寄せられている。

なお、ユナの新たな魅力を堪能できる映画『悪魔が引っ越してきた』は、8月13日より韓国で上映中。ドラマ『暴君のシェフ』は8月23日に初放送を予定している。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。YouTubeチャンネル『Yoona's So Wonderful Day』は登録者数約64万人。