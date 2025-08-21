モデル・ゆうちゃみの妹で、同じくモデルのゆいちゃみ（20）が19日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」内で、芸名を「ゆい小池」に改名した。かつて同番組で千鳥・ノブが「ノブ小池」に改名したことがあり、「小池」の“屋号”を引き継いだかたち。ノブは20日、自身のXで「いい根性しとるなぁ」などとエールを送った。



【写真】本当に大丈夫？とんでもない芸名に改名した人気女性タレント

同放送回で、ゆいちゃみはコロコロチキチキペッパーズ・ナダルに悩みを相談する「ナダル先生の進路相談」に出演。姉のゆうちゃみと比較されてしまうと悩みを打ち明けると、ナダルから「『ちゃみ』から離れた方がいいと思う」とアドバイスを受けた。その流れから「ゆい小池」を薦められ、改名を決意していた。



放送から一夜明けた20日、ゆいちゃみは自身のXで「ロンドンハーツに出演させて頂き、名前改名しましたッ ゆいちゃみ→ゆい小池 になりましたッ」と正式発表。「心機一転してこれからも頑張りますッ よろしくお願いしますッ」と決意をつづった。



このポストを引用するかたちで、ノブは「いい根性しとるなぁ」とエール。「NHKでは小池さんて呼ばれるから気をつけな！」と忠告しつつ「一回飲みいこ」と呼びかけた。



ノブは2013年、同番組で芸名を「ノブ小池」に改名したが、2015年1月に元の「ノブ」に戻している。



（よろず～ニュース編集部）