大阪万博「事前予約なし」でパビリオンに入る方法。“30回訪問”の万博マニアが教える「パビリオン攻略法」
大阪・関西万博も閉幕へのカウントダウンが始まりました。これまで国内外で行われた万博の傾向では、これからさらに来場者数が増えることが見込まれます。
来場者数が増えることで懸念されるのは「事前予約が取りにくくなること」。これまでも一部パビリオンを中心に、かなりの倍率になっていると言われていますが、ここからさらに激戦になるでしょう。
しかし、パビリオンによっては事前予約や当日予約以外でも入る方法があるのです。
そこで今回は、万博通期パスで30回以上来場し、合計98のパビリオンに入場した筆者が「予約が必要なパビリオンに入る方法」をまとめて紹介します。予約情報だけでなく、9時台の枠を取れる可能性が高まる方法なども紹介しますので、ぜひ参考にしていただきたいです。
※以下、記事公開時の情報です。
◆「国内・民間パビリオン」の予約情報
・住友館
1日8回、LINEを使ったキャンセル待ちの抽選をおこなっており、LINEのQRコードは会場内の住友館前に掲載されています。また、住友館のHPにも掲載されていますが、抽選の申込は「万博会場内にいる場合のみ可能」で、万博会場から離れた場所からは参加できません。
なお、万博会場内には「夢洲駅・東ゲート・西ゲート周辺も含まれます」と記載されています。夢洲駅からでも申し込み可能なので、事前に住友館のHPから友達登録を済ませておき、抽選時間に重なったら入場待機中に申し込むと効率的です。
・ガスパビリオン
朝一番の枠は予約なしに開放していることもあります。混雑日などは開放しないこともあります。それ以降は予約が必要です。
・日本館
9時25分〜10時30分、19時〜は予約なしで入れます。ただし定員になり次第予定より早く終了することがあります。
・大阪ヘルスケアパビリオン
iPS細胞、人間洗濯機など一部コーナーは予約なしで入れます。リボーン体験、人生ゲーム、モンスターハンターブリッジは予約が必要です。
・電力館 可能性のタマゴたち
9時30分までの枠は予約なしで入れます。それ以降は予約が必要です。
・空飛ぶクルマステーション
一部展示コーナーは予約なしで入れます。空飛ぶクルマの中に入ることや映像ショーを見るには予約が必要です。
・ウーマンズ パビリオンin collaboration with Cartier、三菱未来館、よしもと waraii myraii館、PASONA NATUREVERSE、TECH WORLD、飯田グループ×大阪公立大学共同出展館、未来の都市
これらのパビリオンは予約なし用の待機列があり、予約なしで入れます。ただし、混雑状況により入場制限がかかることや待機列を設けない日もあるので、現地でご確認ください。
以上が国内・民間パビリオンの情報です。なお、NTT Pavilion・パナソニックグループパビリオン「ノモの国」・BLUE OCEAN DOME・GUNDAM NEXT FUTURE PAVILIONは、予約なしでの入場はできません。
◆「シグネチャーパビリオン」予約情報
・Better Co-Being
9時30分〜9時50分と20時30分〜20時45分の間は予約なしで入ることができます。この時間帯の見学は一部エリアのみとなるため、パビリオンのすべてを見学する場合は予約が必要です。なお、時間内でも定員に達し次第終了となります。
・いのちの未来
キャンセル待ち用のWebサイトがあり、キャンセル待ちを申し込むことができます。サイトのQRコードはパビリオン前に設置されていますが、住友館のキャンセル待ちよりもエリアが狭く、パビリオンに近づかないと予約できませんでした。
なお、キャンセル待ちの順番が回ってきたら通知が届きますが、通知を受信してから30分以内にパビリオンに行かないと無効になるのでお気をつけください。キャンセル待ちは混雑状況により受け付けない日もあります。
来場者数が増えることで懸念されるのは「事前予約が取りにくくなること」。これまでも一部パビリオンを中心に、かなりの倍率になっていると言われていますが、ここからさらに激戦になるでしょう。
しかし、パビリオンによっては事前予約や当日予約以外でも入る方法があるのです。
※以下、記事公開時の情報です。
◆「国内・民間パビリオン」の予約情報
・住友館
1日8回、LINEを使ったキャンセル待ちの抽選をおこなっており、LINEのQRコードは会場内の住友館前に掲載されています。また、住友館のHPにも掲載されていますが、抽選の申込は「万博会場内にいる場合のみ可能」で、万博会場から離れた場所からは参加できません。
なお、万博会場内には「夢洲駅・東ゲート・西ゲート周辺も含まれます」と記載されています。夢洲駅からでも申し込み可能なので、事前に住友館のHPから友達登録を済ませておき、抽選時間に重なったら入場待機中に申し込むと効率的です。
・ガスパビリオン
朝一番の枠は予約なしに開放していることもあります。混雑日などは開放しないこともあります。それ以降は予約が必要です。
・日本館
9時25分〜10時30分、19時〜は予約なしで入れます。ただし定員になり次第予定より早く終了することがあります。
・大阪ヘルスケアパビリオン
iPS細胞、人間洗濯機など一部コーナーは予約なしで入れます。リボーン体験、人生ゲーム、モンスターハンターブリッジは予約が必要です。
・電力館 可能性のタマゴたち
9時30分までの枠は予約なしで入れます。それ以降は予約が必要です。
・空飛ぶクルマステーション
一部展示コーナーは予約なしで入れます。空飛ぶクルマの中に入ることや映像ショーを見るには予約が必要です。
・ウーマンズ パビリオンin collaboration with Cartier、三菱未来館、よしもと waraii myraii館、PASONA NATUREVERSE、TECH WORLD、飯田グループ×大阪公立大学共同出展館、未来の都市
これらのパビリオンは予約なし用の待機列があり、予約なしで入れます。ただし、混雑状況により入場制限がかかることや待機列を設けない日もあるので、現地でご確認ください。
以上が国内・民間パビリオンの情報です。なお、NTT Pavilion・パナソニックグループパビリオン「ノモの国」・BLUE OCEAN DOME・GUNDAM NEXT FUTURE PAVILIONは、予約なしでの入場はできません。
◆「シグネチャーパビリオン」予約情報
・Better Co-Being
9時30分〜9時50分と20時30分〜20時45分の間は予約なしで入ることができます。この時間帯の見学は一部エリアのみとなるため、パビリオンのすべてを見学する場合は予約が必要です。なお、時間内でも定員に達し次第終了となります。
・いのちの未来
キャンセル待ち用のWebサイトがあり、キャンセル待ちを申し込むことができます。サイトのQRコードはパビリオン前に設置されていますが、住友館のキャンセル待ちよりもエリアが狭く、パビリオンに近づかないと予約できませんでした。
なお、キャンセル待ちの順番が回ってきたら通知が届きますが、通知を受信してから30分以内にパビリオンに行かないと無効になるのでお気をつけください。キャンセル待ちは混雑状況により受け付けない日もあります。