銀座ホステスが明かす、ルックスは悪くないのに「なぜか女性に避けられてしまう」50代男性の特徴5選
お盆休み中は、「今日何してるの？」「暇なら飯でもどうですか？」と飲み屋のオネエチャンに余計なLINEをしまくっていたのに、休み明けの営業開始のお知らせLINEはきれいさっぱり無視している全国のおじさん、こんにちは。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆「もう分かんなくなってきちゃったよ。涙が出そう…」40代女性と真剣交際の末、“早とちり”が原因で破談になってしまった男性
ドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィクション」の30周年記念特別限定配信 第1弾として「結婚したい彼と彼女の場合」（オリジナルカット版）Vol.2がYouTubeで公開されていますね。
番組では、婚活アドバイザー・植草美幸さんのもとを訪ねる男女が、様々な苦労を重ねながらも、誰かと共に生きる未来を目指し、奮闘する姿が描かれています。
番組に登場した内田さん（仮名・当時55歳）は、家族で経営する建設会社の役員で、年収は600万円ほど。週に3〜4回ジムに通って25キロの減量に成功し、全身脱毛やインプラントにも挑むなど「自分磨き」を怠らないストイックな男性です。
ところが、“早とちり”が原因でなかなか女性との関係を進展させることができません。植草さんが運営する結婚相談所「マリーミー」には約1年半前に入会し、数名と仮交際に進みましたが「お断り」つづき。
中国出身で会社経営者の女性（40代）と出会い、2回目のデートで「真剣交際」に進んだ内田さんは、
「愛情には愛情を返してくれる人」
「自分のパートナーとして必要な人は彼女しかいない」
と、舞い上がりますが……。
この縁談は破談になってしまいます。
「もう分かんなくなってきちゃったよ。涙が出そう…」
と、うなだれている姿が印象的でした。
美意識が高く、努力家な内田さんは身だしなみにもきちんと気配りができる男性。ルックスが原因でフラれてしまうことはまずないはずです。婚活で苦戦した原因は他にあったように感じました。
今回は内田さんの失敗を振り返りながら「ルックスは悪くないのに何故か女性に避けられてしまう50代男性の特徴5選」について解説します。
◆その1：自分の欲求を満たすことばかり考えてしまう
中国出身で会社経営者の女性と数回のデートの後、内田さんは
「真剣交際ということは、ほぼプロポーズみたいなものなので」
「お互いの意思疎通はできたというか」
と、語っています。
そしてその後、両親への挨拶も、正式なプロポーズもないまま、彼は一方的に彼女と「成婚」したと勘違いし、結婚相談所に退会申請をしてしまいました。
このように、自身の欲求だけに焦点を当て、相手も同じことを望んでいると勘違いしてしまうおじさんは案外います。
内田さんの場合は「結婚したい」という願望があまりにも強かったため、相手も同じことを望んでいると都合よく解釈してしまったというわけです。ご自身の願望と、相手女性の願望を都合よく同一視してしまっているのです。
相手の意志を確認しないまま一方的に関係を進展させてしまうので、当然双方の利害は一致しません。
◆その2：相手の言葉を自分にとって都合の良いものに書き換える
内田さん曰く、2人は内田さんのアパートに同棲し、女性が月10万円の生活費を負担する、という条件で話を進めていたそうです。
しかし、実際に女性が内田さんに求めている条件は
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆「もう分かんなくなってきちゃったよ。涙が出そう…」40代女性と真剣交際の末、“早とちり”が原因で破談になってしまった男性
ドキュメンタリー番組「ザ・ノンフィクション」の30周年記念特別限定配信 第1弾として「結婚したい彼と彼女の場合」（オリジナルカット版）Vol.2がYouTubeで公開されていますね。
番組では、婚活アドバイザー・植草美幸さんのもとを訪ねる男女が、様々な苦労を重ねながらも、誰かと共に生きる未来を目指し、奮闘する姿が描かれています。
番組に登場した内田さん（仮名・当時55歳）は、家族で経営する建設会社の役員で、年収は600万円ほど。週に3〜4回ジムに通って25キロの減量に成功し、全身脱毛やインプラントにも挑むなど「自分磨き」を怠らないストイックな男性です。
ところが、“早とちり”が原因でなかなか女性との関係を進展させることができません。植草さんが運営する結婚相談所「マリーミー」には約1年半前に入会し、数名と仮交際に進みましたが「お断り」つづき。
中国出身で会社経営者の女性（40代）と出会い、2回目のデートで「真剣交際」に進んだ内田さんは、
「愛情には愛情を返してくれる人」
「自分のパートナーとして必要な人は彼女しかいない」
と、舞い上がりますが……。
この縁談は破談になってしまいます。
「もう分かんなくなってきちゃったよ。涙が出そう…」
と、うなだれている姿が印象的でした。
美意識が高く、努力家な内田さんは身だしなみにもきちんと気配りができる男性。ルックスが原因でフラれてしまうことはまずないはずです。婚活で苦戦した原因は他にあったように感じました。
今回は内田さんの失敗を振り返りながら「ルックスは悪くないのに何故か女性に避けられてしまう50代男性の特徴5選」について解説します。
◆その1：自分の欲求を満たすことばかり考えてしまう
中国出身で会社経営者の女性と数回のデートの後、内田さんは
「真剣交際ということは、ほぼプロポーズみたいなものなので」
「お互いの意思疎通はできたというか」
と、語っています。
そしてその後、両親への挨拶も、正式なプロポーズもないまま、彼は一方的に彼女と「成婚」したと勘違いし、結婚相談所に退会申請をしてしまいました。
このように、自身の欲求だけに焦点を当て、相手も同じことを望んでいると勘違いしてしまうおじさんは案外います。
内田さんの場合は「結婚したい」という願望があまりにも強かったため、相手も同じことを望んでいると都合よく解釈してしまったというわけです。ご自身の願望と、相手女性の願望を都合よく同一視してしまっているのです。
相手の意志を確認しないまま一方的に関係を進展させてしまうので、当然双方の利害は一致しません。
◆その2：相手の言葉を自分にとって都合の良いものに書き換える
内田さん曰く、2人は内田さんのアパートに同棲し、女性が月10万円の生活費を負担する、という条件で話を進めていたそうです。
しかし、実際に女性が内田さんに求めている条件は