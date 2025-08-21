「桃太郎を3秒で要約できるか」上念司が教えるリモートワーク時代の“伝える力”
今、多くのビジネスパーソンが悩んでいる“伝える力”。リモートワークでその課題がさらに浮き彫りになっている。
経済評論家の上念司氏は、「人を動かすのに重要なのは『インセンティブ』と『シチュエーション』であり、表面的な言葉遣いや雑談術では人は動かない」と指摘する。
言葉という表面的なアプローチだけで相手の行動を変えることは困難だ。
むしろ、相手の置かれた状況や動機を理解し、具体的な対処法を見出すことこそが、人に伝え、動かすための本質的なアプローチなのだと、上念氏は提言。そのテクニックのひとつを今回紹介する。
※本記事は、『論破力より伝達力 人を動かす、最強の話法』（上念司著/扶桑社刊）より一部抜粋・再編集したものです
◆話を伝えるための最終奥義は「論理構成」
「挨拶」、「聞く態勢の確認」、「アイコンタクト」、「セッティング」が、相手に何かを伝えるテクニックの「超基本」にして、絶対に実践してほしい「奥義」です。
加えて、伝わりやすい話をするのに欠かせないのが、「論理構成」です。
論理構成がないのに、つまみ食いのような適当な会話をしても、記憶には残りません。どんなに短い会話であっても、話がとっちらからないようにしっかりとした論理構成を持って話しましょう。
仕事において必要とされる論理構成は非常にシンプルです。問題点、原因分析、解決策。これだけです。
現在の問題はなにか。その問題の原因分析はどうなっていて、解決策は何か。どんなシーンであっても、その論理構成を明確にすることが大切です。
最近、売上が伸び悩んでいる（問題点）。原因はこれだと考えられている（原因分析）。
ならば、売上を伸ばすにはどうしたらいいか（解決策）。ユーザーを新規に増やしたい（問題点）。ユーザーが増えない原因はこれである（原因分析）。
そのためにはどんな施策が考えられるか（解決策）など、共有するべき問題点と原因分析、それに対する解決策を考えながら話しましょう。
◆仕事上での会話で一番大切なこと
問題提起と解決の模索に至るまでのパターンは様々ですが、仕事上での会話で一番大切なのは、「最終的なアウトプットとして何が必要なのか」を明確にすることです。
たとえば、会議をするのであれば、「この会議で、我々は何について合意しなければいけないのか」という問題意識を全員が共有しているかどうかで、全く会議の内容は変わります。
問題意識を共有しないと、「○○社の山田さんは、最近新築を建てたらしいですねぇ」「△△オフィスの木村さんは、最近離婚したらしいよ」などという世間話が始まって、なかなか本題に入らず、気が付いたら1時間が経過していた……というしょうもない事態も起こりかねません。
そんな無駄な会議を繰り返す社員は、間違いなく給料ドロボーと同じであると心してください。
◆桃太郎を3秒に要約できるか？
大学時代の弁論部が、私のトークスキルを高めたことは間違いありません。ただ、私は弁論部に入る前から弁論がうまかったのです。
なぜ、弁論がうまかったのかを自分で分析してみると、ほかの人よりも、「物事の構造を捉え、単純化して表現すること」が、昔から得意だったのだと思います。
たとえば、本書でも繰り返しお伝えしてきた「大義名分」にしても、その内容をすべて細かく説明するとしたら、ものすごく長い言葉が必要になります。すると、相手の理解力や集中力も必要になるでしょう。
でも、本質を捉えて短いフレーズにして要約すれば、相手の理解を促し、訴えかけることができる。その要約こそが、私は得意なのです。
では、みなさんに質問です。
経済評論家の上念司氏は、「人を動かすのに重要なのは『インセンティブ』と『シチュエーション』であり、表面的な言葉遣いや雑談術では人は動かない」と指摘する。
言葉という表面的なアプローチだけで相手の行動を変えることは困難だ。
むしろ、相手の置かれた状況や動機を理解し、具体的な対処法を見出すことこそが、人に伝え、動かすための本質的なアプローチなのだと、上念氏は提言。そのテクニックのひとつを今回紹介する。
◆話を伝えるための最終奥義は「論理構成」
「挨拶」、「聞く態勢の確認」、「アイコンタクト」、「セッティング」が、相手に何かを伝えるテクニックの「超基本」にして、絶対に実践してほしい「奥義」です。
加えて、伝わりやすい話をするのに欠かせないのが、「論理構成」です。
論理構成がないのに、つまみ食いのような適当な会話をしても、記憶には残りません。どんなに短い会話であっても、話がとっちらからないようにしっかりとした論理構成を持って話しましょう。
仕事において必要とされる論理構成は非常にシンプルです。問題点、原因分析、解決策。これだけです。
現在の問題はなにか。その問題の原因分析はどうなっていて、解決策は何か。どんなシーンであっても、その論理構成を明確にすることが大切です。
最近、売上が伸び悩んでいる（問題点）。原因はこれだと考えられている（原因分析）。
ならば、売上を伸ばすにはどうしたらいいか（解決策）。ユーザーを新規に増やしたい（問題点）。ユーザーが増えない原因はこれである（原因分析）。
そのためにはどんな施策が考えられるか（解決策）など、共有するべき問題点と原因分析、それに対する解決策を考えながら話しましょう。
◆仕事上での会話で一番大切なこと
問題提起と解決の模索に至るまでのパターンは様々ですが、仕事上での会話で一番大切なのは、「最終的なアウトプットとして何が必要なのか」を明確にすることです。
たとえば、会議をするのであれば、「この会議で、我々は何について合意しなければいけないのか」という問題意識を全員が共有しているかどうかで、全く会議の内容は変わります。
問題意識を共有しないと、「○○社の山田さんは、最近新築を建てたらしいですねぇ」「△△オフィスの木村さんは、最近離婚したらしいよ」などという世間話が始まって、なかなか本題に入らず、気が付いたら1時間が経過していた……というしょうもない事態も起こりかねません。
そんな無駄な会議を繰り返す社員は、間違いなく給料ドロボーと同じであると心してください。
◆桃太郎を3秒に要約できるか？
大学時代の弁論部が、私のトークスキルを高めたことは間違いありません。ただ、私は弁論部に入る前から弁論がうまかったのです。
なぜ、弁論がうまかったのかを自分で分析してみると、ほかの人よりも、「物事の構造を捉え、単純化して表現すること」が、昔から得意だったのだと思います。
たとえば、本書でも繰り返しお伝えしてきた「大義名分」にしても、その内容をすべて細かく説明するとしたら、ものすごく長い言葉が必要になります。すると、相手の理解力や集中力も必要になるでしょう。
でも、本質を捉えて短いフレーズにして要約すれば、相手の理解を促し、訴えかけることができる。その要約こそが、私は得意なのです。
では、みなさんに質問です。