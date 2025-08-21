¡Ö°û¤ß²ñ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ª¥¯¥é¤È¥È¥Þ¥È¤òÂçÎÌÀÝ¼è¡×¡Ä¡È²Æ¥Ð¥Æ¤ÈÌµ±ï¤Î¿Í¡É¤¬¼Â¤Ï½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡½ÀÆ»À°Éü»Õ¤Îshuhei¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÉ½»²Æ»¤ÇÀ°¹ü±¡¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤é5Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ü½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹øÄË¤ä¸ª¤³¤ê¡¢»ÑÀª²þÁ±¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ó½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡ª¡¡²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¸ú¤¯½¬´·
¡¡8·î¤ÎÌÔ½ë¤ÇÂÎ¤¬½Å¤¤¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢°û¤ß²ñ¸å¤Î°ß¤â¤¿¤ì¤¬¥¥Ä¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¡Ö²Æ¥Ð¥Æ¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡30¡Á50Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Æ¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ï»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òº¸±¦¤¹¤ëÂçÌäÂê¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½©¤Î¥¹¥é¥ó¥×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¤¹¤°ÂÐºö¤ò¡ª¡¡º£²ó¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤âÂ¿¤¯Ã´Åö¤¹¤ëÀ°¹ü±¡¤ÎÀèÀ¸¤Î»ëÅÀ¤Ç²Æ¥Ð¥Æ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹½Ñ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤³¤«¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¤¢¤Ê¤¿ÍÑ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©ºà¤ä10Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¡¢°û¤ß²ñ¤Ç¥É¥ä´é¤Ç¤¤ë·ò¹¯¥Í¥¿¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¡²Æ¥Ð¥Æ¤Î¸¶°ø¤ò¥º¥Ð¥ê²òÀâ
¡¡²Æ¥Ð¥Æ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈè¤ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÈ¯´À¤Ç¥ß¥Í¥é¥ë¤ä¥Ó¥¿¥ß¥ó¤¬¼º¤ï¤ì¡¢Âå¼Õ¤¬Äã²¼¤·¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î´¨ÃÈº¹¤ä»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2023Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó6³ä¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°û¤ß²ñ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤äÎä¤¿¤¤°ûÎÁ¤¬°ßÄ²¤ä´ÎÂ¡¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÉÔÄ´¡×¤ò°²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¢¥³¥ó¤¢¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ¹»þ´Ö¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¡¢Ï·ÇÑÊª¤¬Î¯¤Þ¤ë¤³¤È¤â²Æ¥Ð¥Æ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¿©»ö¤È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¡¿©»ö¤Ç¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡ª¡¡²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¸ú¤¯±ÉÍÜÁÇ
¡¡¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡¢ÈèÏ«Êª¼Á¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë¿©»ö¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤ò½õ¤±¡¢²Æ¥Ð¥Æ²óÉü¤Ë¸ú²ÌÅª¡£8·î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤Ï¤³¤ì¡ª
¡¦¥ª¥¯¥é
¢Í ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ÊØÈë¤ò²ò¾Ã¡£1Æü50g¡Ê5ËÜÄøÅÙ¡Ë¤Ç1Æü¤Î¿ä¾©ÎÌ¤Î10%¤ò¥«¥Ð¡¼
¡¦¥È¥Þ¥È
¢Í¥ê¥³¥Ô¥ó¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤¬»ç³°Àþ¥À¥á¡¼¥¸¤äÈèÏ«¤ò·Ú¸º¡£1Æü1¸Ä¡Ê150g¡Ë¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óC¤âÊäµë
¡¦ÆÚÆù
¢Í¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤¬ÈèÏ«²óÉü¤òÂ¥¿Ê¡£100g¤Ç1Æü¤Î¿ä¾©ÎÌ¤ÎÌó50%¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¼ÂÁ©¥ì¥·¥Ô¡Û¡Ö¥ª¥¯¥é¤È¥È¥Þ¥È¤ÎÆÚ¤·¤ã¤ÖÐ§¡×
¡¡¥ª¥¯¥é¤È¥È¥Þ¥È¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¡¢¤µ¤é¤Ëè§¤Ç¤¿ÆÚ¤â¤âÆù¤ò¥Ý¥ó¿Ý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¡¢¤´ÈÓ¤Ë¾è¤»¤ë¡£10Ê¬¤Ç´°À®¡ª¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¡Ö¥«¥Ã¥È¥ª¥¯¥é¡×¡ÊÌó100±ß¡Ë¤ä¡Ö¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡ÊÌó150±ß¡Ë¤Ç»þÃ»²ÄÇ½¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ÏÅü¼Á¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤¨¡¢²Æ¤Î¥À¥ë¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²Æ¥Ð¥Æ²ò¾Ã¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
¡¡½ÀÆ»À°Éü»Õ¤Î»ëÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤Ï·ìÎ®¤ÎÂÚ¤ê¤ä¶ÚÆù¤Î¹ÅÄ¾¤â¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ä¹»þ´ÖºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ï¡¢¸ª¡¢¹ø¡¢Ä²¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¸Ç¤Þ¤ê¡¢Ï·ÇÑÊª¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢10¡Á15Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«Âð¤Ç¤¼¤Ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¸ª¹Ã¹ü¤Ï¤¬¤·¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê3Ê¬¡Ë
¡ã¤ä¤êÊý¡ä
°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤¹¡£±¦¼ê¤òº¸¸ª¡¢º¸¼ê¤ò±¦¸ª¤ËÃÖ¤¡¢Éª¤ò¸ª¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¡£Éª¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÂç¤¤Ê±ß¤ò10²óÉÁ¤¯¡Ê»þ·×²ó¤ê5²ó¡¢È¿»þ·×²ó¤ê5²ó¡Ë¡£1²ó10ÉÃ¤«¤±¡¢¸ª¹Ã¹ü¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÆ°¤«¤¹
¡ã¸ú²Ì¡ä
¸ª¹Ã¹ü¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¡ÊÁÎË¹¶Ú¡¢É©·Á¶Ú¡Ë¤¬¤Û¤°¤ì¡¢·ìÎ®¤¬²þÁ±¡£¸ª¤³¤ê¤ä¼ó¤Î½Å¤µ¤¬·Ú¸º¤·¡¢Æ¬¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë
¡ãÉÑÅÙ¡ä
1Æü2²ó¡ÊÃëµÙ¤ß¤ÈÍ¼Êý¡Ë¡£¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Î¹ç´Ö¤ËºÇÅ¬
¢Ä²³è¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ê4Ê¬¡Ë
¡ã¤ä¤êÊý¡ä
¾²¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¾É¨¤ò¶»¤Ë°ú¤´ó¤»¤ë¡£Î¾¼ê¤ÇÉ¨¤òÊú¤¨¡¢10ÉÃ¥¡¼¥×¡ß5¥»¥Ã¥È¡£¼¡¤Ë¡¢±¦É¨¤À¤±¤ò¶»¤Ë°ú¤´ó¤»¡¢º¸Â¤Ï¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ10ÉÃ¥¡¼¥×¡Êº¸±¦¸ò¸ß¤Ë5²ó¡Ë¡£Ê¢Éô¤ò·Ú¤¯°µÇ÷¤·¡¢Ä²¤ò»É·ã
¡ã¸ú²Ì¡ä
Ä²¤ÎêÀÆ°±¿Æ°¤¬³èÀ²½¤·¡¢ÊØÈë¤ä¥¬¥¹Î¯¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¡£²Æ¤ÎÎä¤¿¤¤°ûÎÁ¤Ç¼å¤Ã¤¿Ä²¤ò¥ê¥»¥Ã¥È
¢¡¹ó½ë¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡ª¡¡²Æ¥Ð¥Æ¤Ë¸ú¤¯½¬´·
