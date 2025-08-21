“内田篤人”が女性初ロールモデルコーチ誕生の決め手のひとつに。「僕の話よりも…」JFA女子委員長が明かす“近賀抜擢”の理由
2025年８月20日、日本サッカー協会（JFA）から女性初のロールモデルコーチに抜擢された近賀ゆかり氏とともに、JFA女子委員長の佐々木則夫氏が囲み取材に対応。今回のロールモデルコーチ誕生の決め手のひとつが、“内田篤人”だった。
昨年10月の韓国女子代表戦でコーチを務めた内田は、なでしこジャパンのメンバーにサイドバックのポジショニングについてレクチャー。「そんなにアップダウンしなくていい。ポジショニングさえ良ければ」（佐々木氏）と“位置取りの極意”を伝えたそうだ。その経緯を踏まえ、佐々木氏はロールモデルコーチの有用性を次のように説明した。
「内田くんがなでしこジャパンをサポートしてもらった時に強く感じました。彼が選手に対してアドバイスすること自体が良くて。選手の反応が素晴らしかったんですよ。僕の話よりも内田くんの話を選手たちも聞いていて（笑）。
やはり、選手に近い経験のある方に指導してもらうメリットがあるので、女子チームも早々にロールモデルコーチを検討しようと。そうした中で実現しています」
すでに男子チームは内田氏の他に中村憲剛氏、阿部勇樹氏がロールモデルコーチを務めた実績がある。現場からもポジティブな評価があり、今回の近賀氏の招聘に繋がったという。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
