８月２０日から続く雷や急な大雨。



北海道内の広い地域で天候の変わりやすい状況が続き、「ろうと雲」も確認されました。



急な雷雨や突風には注意が必要です。



２１日午前７時４０分ごろの札幌市内です。



青空が広がっているかと思えば、すぐ隣に雨雲が。



そのおよそ２０分後…。



（小出カメラマン）「午前８時ごろの札幌です。雷の音とともに強い雨が降りはじめました」



一時的に雷を伴う土砂降りとなりました。

レーダーで確認してみると、札幌は午前７時ごろに雨雲が北から流れ込み、強い雨を降らせた後、すぐに通りすぎていったことがわかります。



午前８時半ごろまでに、手稲山で観測史上最大となる１時間に４７ミリという激しい雨が降りました。



２０日夜も…



札幌市内では上空でゴロゴロと音を立て、何度も雷が光っていました。



落雷とみられる影響も…



美唄市内にある会社の屋根や壁が黒く焦げています。



この建物では２０日午後７時すぎに火事がありました。



落雷が火災の原因とみられています。



幸い当時は人は不在だったため、けが人はいませんでした。



なぜ、このような天気となっているのでしょうか。

（気象予報士 上原諒さん）「全道的に大気の状態が不安定となったため。九州付近に熱帯低気圧があり、暖かく湿った空気が流れ込んでいた。上空には寒気が入り込んできた。地上と上空の温度差が大きくなり、大気の状態が不安定となった」



大気の状態が不安定なため、こんな現象も確認されました。



２１日午前６時半ごろ、小樽市内から撮影されたのは「ろうと雲」です。



海の上にいくつも確認できます。



これが地上に到達すると「竜巻」となるため、「ろうと雲」を確認した際は頑丈な建物の中に逃げるなど注意が必要です。



（気象予報士 上原諒さん）「これからの季節は夏の空気と秋の空気のせめぎあい。上空に寒気が入りやすくなるので、大気の状態が不安定になる日が増えてくる可能性がある」



天候が変わりやすい状況は２１日夜にかけて続く見込みで、晴れていても天気が急変する恐れがあります。



激しい雨や落雷、突風などには注意が必要です。