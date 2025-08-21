¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÍ¦¼Ô ¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¡×¤è¤ê¡ÖTHE¹çÂÎ ¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¡×¤Ê¤É¤òºÌ¤ëÀìÍÑ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥»¥Ã¥È¤¬Í½Ìó³«»Ï¡ª¡Ö¥°¥ìー¥ÈÍÑ¿·µ¬¥Þ¥¹¥¯¥Ñー¥Ä¡×¤ä¡Ö¥Á¥ãー¥¸¥¢¥Ã¥×¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¡ÖTHE¹çÂÎ ÂÀÍÛ¤ÎÍ¦¼Ô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¥»¥Ã¥È¡×¤ò2026Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼õÃí´ü´Ö¤Ï9·î24Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï7,900±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÍ¦¼Ô ¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖTHE¹çÂÎ ¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤È¡ÖTHE¹çÂÎ ¥°¥é¥ó¥Ðー¥É¡×¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¤ª¤è¤Ó¥°¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¤ËÁõÃå²ÄÇ½¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¤ÈÁ´¤Æ¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¤ÎÀßÃÖ¡¦¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¾åÌÌ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¿ー¤òÌÏ¤·¤¿¥ì¥êー¥Õ¤¬Ä¦¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌÌ¤Ë¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¥°¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ï゙ー¥È゙¤Î¥í¥´¤Ï¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤Ë¤è¤ë¶â¿§¥á¥Ã¥»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Â¤·Á¤ò¤è¤ê·àÃæ¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¡Ö¥°¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥ÉÍÑÈóÊÑ·ÁÆ¬Éô¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯Éô¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯ÇËÂ»¾õÂÖ¤ÎÆ¬Éô¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥É¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥Õ¥ì¥¤¥à¥½ー¥É¤ËÁõÃå²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Á¥ãー¥¸¥¢¥Ã¥×¾õÂÖ¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡×¥Ñー¥Ä¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åá¿ÈÉôÊ¬¤ò¸ò´¹¤·É¬»¦µ»¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖTHE¹çÂÎ ÂÀÍÛ¤ÎÍ¦¼Ô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥Ùー¥¹¥»¥Ã¥È¡×»ÅÍÍ¡§ÅÉÁõºÑ¤ß´°À®ÉÊ ¥¹¥±ー¥ë¡§¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º
