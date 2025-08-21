３季連続の２位から今季こそ脱出し、悲願のプレミアリーグ優勝を狙うアーセナルが、クリスタルパレス所属のイングランド代表ＭＦエベレチ・エゼ（２７）の獲得を確定させたことが明らかになった。

ＢＢＣを始め、英メディアが一斉に報じたところによると、アーセナルの移籍金オファーはエゼの契約解除金の満額となる６０００万ポンド（約１２１億２０００万円）。クリスタルパレスのグラスナー監督は、「エゼはまだうちの選手」と話し、２１日に行われる欧州コンフレンスリーグ戦にも出場する可能性があるが、今夏の移籍市場が閉まる９月１日までにアーセナル選手となることが確実となった。

衝撃を受けたのはアーセナルと北ロンドンで激しく対立する地元ダービー相手のトットナム。１０日ほど前からエゼの獲得交渉に入っており、移籍は秒読み状態となっていた。

ところが、８歳から５年間ユースに所属したアーセナルからオファーを受けると即座に変心。トットナムとしては最も取られたくない相手に強奪された形で、昨季クリスタルパレスをＦＡ杯王者に導いたエゼの獲得が消滅。その結果、両者の間に新たな遺恨が生まれ、確執をさらに深める移籍となった。

エゼは２０２０年にＱＰＲから１９５０万ポンド（約３９億３９００万円）でクリスタルパレスに移籍。左サイドのウインガーとして決定力を見せ、２０２３年にイングランド代表に初招集。日本代表ＭＦ鎌田大地も所属するチームのエースとして活躍していた。