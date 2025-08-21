49歳・SHIHO、“ママそっくり”長女・サランちゃんの近影に反響「もうモデルさんだね」「可愛い」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女・サランちゃん（13）とのショッピングを報告し、親子そっくり“スタイル抜群”の美脚ショットを公開した。
【写真】「もうモデルさんだね」“ママそっくり”な長女・サランちゃん＆SHIHO
「LA発 オーガニックとマクロビ食品を扱う高級スーパー@erewhon へ！」とつづり、コーディネーターのマキ・コニクソンと長女との3ショットをアップ。SHIHOは、ミニ丈のボトムスからスラリと伸びた“美脚”を大胆に披露し、長女も母譲りの抜群のスタイルを見せている。
この投稿にファンからは「サランちゃんお姉ちゃんになって益々ママにそっくりのスタイルになってますね」「サランちゃんはもうモデルさんだね」「可愛い」などと反響が寄せられていた。
