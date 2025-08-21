たとえそれが過酷な事柄であっても、「日本一」「日本唯一」はよく知らない人も惹きつける、魅力的なこととなりうる。1988年に青森県五所川原市が「地吹雪体験ツアー」を始めたとき、いったい誰が参加するのかと言われたが、40年近く続く名物となっている。このところ更新が続いている「観測史上最高気温」も、新たな「名物」になるかもしれないと、全国で期待が高まっているという。だが、猛暑を喜ぶ人たちは一部のようで…。ライターの宮添優氏が、猛暑を喜ぶ人たちと嘆く人たち、それぞれの事情についてレポートする。

北関東で気温「42度」の予報が出ていた8月5日、群馬・伊勢崎市では41.8度を記録し、日本国内での観測史上最高気温を更新した。

「これで暑さ日本一！ 観光客だって来るかもしれないね！」

こう話すのは、伊勢崎市内の商店経営者。日本一「暑い場所」になったと喜ぶのには理由がある。かつて、同じ県内の館林市は「40.9度」を記録し「日本一暑い場所」としてメジャーになると、テレビの取材や観光客が続々やってきて、商店は「暑さ」にちなんだ新商品を販売した。それを横目で見ていた伊勢崎市民の商店経営者だから、テレビ取材や観光客が「伊勢崎にやってくる」とほくそ笑んでいるのだ。

事実、41.8度を記録したこの日も、東京や大阪からテレビクルーが集結。最高気温を更新するのでは？ と期待する一般市民も、伊勢崎市や高崎市、桐生市など気温の高そうな街に集まり、その様子は全国に生中継された。確かに、伊勢崎市はこれから「暑さ」を売りにしていくのかもしれない。

だが「暑さ」を売りに出来るのは、ごくごく一握りの人たちだけだ。

涼みにくる客たち

「朝からほとんど誰も通らない。テレビ局がウロウロしているくらいでね、このまま店を開けていたってしょうがないし、暑さで私も参っちゃった。お昼で閉めますよ」

「お年寄りの原宿」の異名で知られる、東京・巣鴨の衣料品店経営者は頭を抱えていた。通常であれば、朝から高齢の買い物客などでに賑わう巣鴨の商店街も、体温超えの灼熱とあっては人通りもまばら、どころか、高齢者の姿はほとんど見られないという。

「今日は朝からお客さんゼロ。いくら夏で暑いからって、お客さんがゼロの日なんてなかったけどね。近くのスーパーも、日中はほとんどお客さんが来なくて、夕方頃から増え始めて、涼しい夜には混雑するくらい。年寄りは暑さに弱いからね、こんなに暑いと、年寄りは夜型の生活になっちゃうね」（衣料品店経営者）

あまりに高温のため、自治体などが市民に「不要不急の外出を控える」よう呼びかけているものの、どうしても外出しなければならない、という人だって少なくない。そんなとき、人々はどんな工夫で暑さを凌いでいるのか。都内の老舗商店街にある書店経営者がぼやく。

「この時期は立ち読みが増えてしょうがない！ 普段は全然いないのに、暑い夏だけ涼みに来てるんですよ」（書店経営者）

ネット通販や電子書籍などの影響で、次々に閉店している街の書店。店内は閑散としているのが常だというが、近年、夏の時期だけ急に来店者が増えるのだという。

「うちみたいな本屋は、通行人の避暑地になってるワケよ。本を見るふりすればタダで涼める。だから、うちを出た客はその後、少し離れたコンビニでまた涼む。無料で涼める店をハシゴしながら、駅まで歩く人が多いの」（書店経営者）

当初、経営者はこの「無料で涼みに来る」客を苦々しく思っていたが、最近では、実際に本を買っていく客や、涼みに来たことがきっかけで常連になった客もいるという。

「最初は追い出したいくらいだった（笑）。けど、この気温じゃしょうがないよね、と思うようになりました。あと、涼みに来る客が本を買ってくれたり、それがきっかけで通ってくれたりね、そういうこともあった。どうせ冷房はつけっぱなしだし、市民の避暑地になってるのなら、それでいいやって」（書店経営者）

この時期は通販のほうが延びる

すさまじい暑さであっても、それがきっかけで商売が好転するなら、確かに文句はない。しかし、そうした人々は少数だ。

千葉県内の大型ショッピングモール内にある飲食店の店長が嘆くのは、灼熱の日における、店内店舗と店外店舗の客足の大きすぎる差だ。

「同じモール内にウチの店もあるにはあるのですが、入口が暑い外に面した側にしかない。他の店は、空調の効いたモール内に入り口がある。真夏などはお客さんのほとんどが店内にいて、店外に店を構えるところの売り上げが20％以上落ちました」（モール内の飲食店店長）

店は、割と通行量の多い場所に位置し、店内よりも家賃は割高。通常であれば「儲かる場所」のはずだった。

「入り口がモール外に面した店は、どこも売り上げが落ちているそうです。というか、それ以前に、夏の暑い日にわざわざお店に来る、という人が減り、この時期は通販のほうが延びるようになりました。こういう状態が続くと、実店舗は本当に不要だ、となるかもしれません」（モール内の飲食店店長）

実際、客を呼び込もうとテラス席をもうけたが、椅子やテーブルが日光でやけどするほど熱くなって誰も座らず、すぐに撤去となったという。

近年の夏の高温は「異常」だと言われてきたが、これが何年も続き、もはや夏の酷暑は当たり前になりつつある中、人々のライフスタイルは確実に、大きく変わろうとしている。