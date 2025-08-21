【THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット】 受注期間：8月21日～9月24日 2026年5月 発売予定 価格：6,500円 グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品

グッドスマイルカンパニーは、アップデートパーツ「THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット」を2026年5月に発売する。受注期間は9月24日まで。価格は6,500円。

本製品は、アニメ「勇者特急マイトガイン」のアクションフィギュア「THE合体 マイトガイン」（別売り）や「THE合体 マイトカイザー」（別売り）に使用できるアップデートアイテムとなっており、マイトガインのプロポーションをより劇中イメージに近づけることができる、非変形仕様の腕パーツセットとなっている。

マイトガインへの装着はもちろん、グレートマイトガインにも装着可能で、グレートマイトガイン名乗り用ポーズの右手パーツが新たに付属している。

ボーナスパーツとして、腕に取り付けたままでマイトカイザーの変形に対応した新規設計のマイトカイザー用武器持ち手パーツが付属するほか、アップデート腕パーツと新規拳パーツをまとめておくことができるジョイントパーツが付属。ジョイントパーツを使用することで、使用していない方の両腕をマイトガンナー付属のディスプレイ台座に接続することができる。

「THE合体 マイトガイン・アップデートアームセット」

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール

(C)サンライズ

※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

※THE合体マイトガイン、マイトカイザー、マイトガンナー+パーフェクトオプションセットは別売りです。