出征する息子に「死ぬんじゃねえぞ！」、８５歳の名優・嵐圭史の鬼気迫る演技…「南の島に雪が降る」　

劇団アルファーのプロデュース公演「南の島に雪が降る」（すやとしのり・時風静恵演出）が７〜１１日、東京・池袋のシアターグリーンで上演された。

前進座の俳優だった加東大介が１９６１年に発表した戦争手記が原作で、映画版も名作として知られる。

舞台は、太平洋戦争末期の激戦地、ニューギニア。飢えとマラリアで次々と倒れていく日本兵のせめてもの娯楽として、加東軍曹は「演芸分隊」の設立を提案する。

加東軍曹役は、戦後を川野太郎、戦時中を吉良達也がそれぞれ演じたが、注目は、元前進座で加東の親戚でもある８５歳の名優、嵐圭史＝写真右端＝が加東軍曹の父・竹柴伝蔵役で出たことだ。出征の場面では、木遣（きや）り唄が鳴り響く中、伝蔵が息子に「死ぬんじゃねえぞ！」と叫ぶ姿に、鬼気迫るものがあった。

木遣り唄を歌ったのは前進座劇団員役の女性俳優たちで、そのうち一人が手作りの纏（まとい）を振る演出は、圭史のアイデアだったという。

２０人以上の出演者は回想と劇中劇が交錯する複雑な構成の芝居をメリハリを付けて演じた。特に、歌手出身の及川上等兵役を演じた清水良太郎の高い歌唱力が舞台の質を高めていた。

戦後８０年。極限状況で演劇に心血を注ぐ人々と、それを命がけで楽しむ観客の姿を見て、芝居の役割と平和の大切さを改めて考えさせられた。（小間井藍子）