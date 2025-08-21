写真見て「急に大きくなってもた」おばあちゃんが発した、心に刺さるセリフ「泣ける」「会いに行きます」【ママリ】

おばあちゃんのつぶやきが切ない

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、う(@makasete_ne)さんの投稿です。

久しぶりにおばあちゃんに会った、うさん。携帯の待ち受け画面が幼稚園の頃のうさんとお姉さんの写真だったそうです。今の写真にしてほしいと頼まれて待ち受け画面を変えると、おばあちゃんがぽつりと切ない言葉をつぶやきました。

久しぶりにおばあちゃんに会ったとき携帯の待ち受けが幼稚園の頃の私と姉の写真で、変え方わからないから今の私と姉の写真に変えてほしいと言われて変えたらおばあちゃん「急に大きくなってもたなぁ」と呟いて、もっと頻繁に会いに行くべきだったと思った

おばあちゃんの「急に大きくなってもたなぁ…」という言葉、悲しい気持ちとこんなに立派に成長したという喜びも相まった言葉ですよね。子どもの成長は、身近にいる家族よりも久しぶりに会う人の方が急激に感じるもの。おばあちゃんにはタイムスリップ級の変化に思えたのでしょうね。こういう話を聞くと、遠方にいるおばあちゃんには、会える時にたくさん会っておかないといけないと思いますよね。



この投稿には「泣ける お盆休みにおばあに会いに行きます」といったリプライがついていました。おばあちゃん孝行したくなる投稿でした。

