秋の新作♡GiRLS by PEACH JOHNの最新ブラセットが登場

GiRLS by PEACH JOHNから、この秋の気分を盛り上げる新作コレクションが到着しました。レースやリボンをあしらったフェミニンなデザインから、ナチュラルに美しいラインを叶えるブラセットまで、幅広いラインナップが揃います。ノンワイヤーやワイヤー入りなど着心地も選べて、すべてプチプラで手に入るのが嬉しいポイント。秋らしいニュアンスカラーで、毎日のランジェリー選びがもっと楽しくなりそうです。

クラシカルガーリーな「りらこれ」

「りらこれチュールレースノンワイヤーブラセットＬ」は、グレー・ピンク・ボルドーの新色が登場。バレリーナの衣装を思わせるシャーリングチュールやリボンストラップが、クラシカルな雰囲気を演出します。

グレー

ピンク

ボルドー

ノンワイヤーでも、カップ下のパワーネットが広がりを抑え、自然できれいな丸みを実現。価格は2,178円（税込）とプチプラながら、デザイン性と機能性を両立させています。

サイズ：BC/DEカップ(UB65/70/75)

パワーパフ ガールズ×L.W.C.♡限定コラボアイテムが登場

ロマンティックな「なちゅこれ」

「なちゅこれチュールレースブラセットＮ」は、アイボリー・ピンク・ブラウンの新色が仲間入り。ギャザーを寄せたチュールとレースがロマンティックな雰囲気を漂わせます。

アイボリー

ピンク

ブラウン

ワイヤー入りの安定感と、取り外し可能なパッドでボリュームを自在に調整できるのも魅力。価格は2,178円（税込）で、毎日使いしやすいアイテム。

ナチュラルな可愛さを大切にしたい方にぴったりのシリーズです。

サイズ：B～Eカップ(UB65/70/75)

華やかさを添える「もりこれ」

「もりこれエンブロイダリーレースブラセットＯ」は、オフホワイト・ブルー・グレーの新色がラインナップ。繊細なリボン柄刺しゅうのチュールレースに、ゴールドチャームが華やかさをプラスします。

オフホワイト

ブルー

グレー

厚手の取り外しパッドでボリュームを出し、バストを美しく寄せ上げるデザイン。価格は3,278円（税込）で、特別な日にも映える1着。

甘すぎないバレエコアテイストで、大人の可愛さを引き立てます。

サイズ：A～Eカップ(UB65/70/75)

※AカップのみUB70/75

秋のランジェリー選びを楽しんで♡

GiRLS by PEACH JOHNの新作コレクションは、クラシカルからロマンティック、そして華やかまで、テイストも価格帯も幅広く揃っています。

すべてプチプラで手に入るので、気分やシーンに合わせてランジェリーを選ぶ楽しさが広がりますよ。今シーズンの秋色ブラセットは、日常にちょっとしたときめきを与えてくれる存在になりそうです。

お気に入りを見つけて、ランジェリーで季節の移ろいを楽しんでみて♪