恋愛経験の少なかったアキは、モテ男・ナオヤの「都合の良い彼女」となり、妊娠をきっかけに結婚。しかしナオヤは結婚後も好き放題に遊んだあげく、アキと子ども、そして自分の母を捨てて家を出ていき…■妊娠を告げると「ウザい」と言われ…平凡な学生生活を送り、地元の企業に就職。夫となるナオ君と出会ったのは就職1年後の飲み会の席でした。その場のノリでナオ君と連絡先を交換しました。そして翌日「今度会わない？」と連絡がきたのです。

ナオ君にとって私は便利な女かもしれないけど、私はナオ君のことが好きでした。そんなナオ君との付き合いが1年が過ぎた頃、妊娠が発覚。不安もあったけれど、私は赤ちゃんができたことをナオ君に伝えました。すると…ショックでしばらく立ち尽くしていた私。それからナオ君が電話に出ることはなく、メールをしても返信がないまま、2週間が経ち…私は親友のカオリちゃんに妊娠したことと、ナオ君と連絡が取れないことを相談しました。カオリちゃんは「なにそれ？ 信じられない！」と激怒。門のある、とても大きな家でした。すると「あら、どちら様？」声をかけてきた人がいて…■結婚3年後に夫は家を去り…「せっかく来てくれたから」といって、お義母さんは私たちを家にあげてくれました。私は赤ちゃんのことを信じてもらえるか不安でしたが、お義母さんは信じてくれたうえ、ナオ君と一度話してみると言ってくれました。そして翌日、ナオ君から連絡が。お義母さんに電話して事情を話すと。「アキさんはナオヤとどうなりたい？」と聞かれたので「ナオヤさんと赤ちゃんを一緒に育てられたら…」と答えました。「家の人に挨拶するから」というのです。私は驚きましたが、ナオ君は本当に家に来たのです。ナオ君がここまでしてくれるなんて思ってもみませんでした。その後、家族の許可も出て、親族の顔合わせもして…私はお義母さんとナオ君と共に、ナオ君の実家で暮らし始めました。名前はアキラ。ナオ君が子どもの面倒を見ることはありませんでした。そして少しずつ異変が。まずナオ君の帰りが遅くなり、休日出勤が増えていきました。実はナオ君はとっくに仕事を辞めていたのです。そのことをお義母さんが問い詰めると、ナオ君は逆ギレ。家を出て行き、それから2日間戻りませんでした。その間、お義母さんは私に自分の話を聞かせてくれました。23歳のときに地主で歴史のあるこの家に嫁いだこと、結婚8年後にやっとナオ君を授かったこと、義父母はナオ君を際限なく可愛がり、そんな2人に言われるままに育ててきたこと、そして、お義父さんが亡くなったとき、ナオ君は多額の相続金を湯水のように使ってしまったことなど。さらに、「ナオヤは今浮気している」とお義母さん。最後くらい、きちんとナオ君と話さなくては、と決意した私。2日後に帰宅したナオ君に「話がしたい」と伝えましたが、ナオ君は会話に応じることなく、3人を捨てて出て行ってしまったのでした。その日の夜、お義母さんと今後の話になり、私は「ナオ君と離婚しても、お義母さんと一緒にこのまま暮らしたい」と、本音をぶつけました。すると「アキちゃん、もしよければ私と養子縁組をしない？」とお義母さん。「私はアキちゃんとアキラくんに残したい」と言ってくれました。こうして私はお義母さんと養子縁組をすることに決めたのですが…こちらは投稿者のエピソードを元に、2023年12月13日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者の反応は？まずナオヤに対しては辛辣なコメントがずらり。

・恋は盲目と言うけど、便利づかいされて、避妊もしてくれなくて、そんな男サイテーなんだけど。



・クズだわ。 気の毒だけれど見る目ないよ。



・酷すぎる彼氏で呆れました。これからどうやって結婚できるのかみていきたいです。



・このオトコ、脳みそ空っぽなん？



・こんなに酷い話…と思いつつ読んでしまいます。悪い奴には天罰が降ってほしい！ でもアキさんたちは優しいんですよね。



・ナオヤがカスでお金のことしか考えてないのがヤバい。



・こんなに厚かましくて非常識な人間がいるのかと驚く。



・私の知人の親友Aの元旦那も結婚して、Aが身籠った瞬間、蒸発！ Aは失踪届けを出したものの何年も見つからず帰って来ずで、義両親と協議した結果、本人不在のまま(義両親が離婚届けにサイン&捺印し)離婚し、シンママとして苦労しながら子育てしている。だからこういう無責任な男を見ると胸くそ悪い。

アキと義母にも厳しい意見がちらほら。養子縁組を疑問視する声も。

・この夫、ダメ男なのは確実ですが、妊娠したのは自分の責任でもあるはずだし、親を使って無理やり結婚しても、うまくいくはずがない。この女性の方にも問題があるでしょう。顔がいいだけの男にいいようにされて、自分もそれに甘んじていたわけだし。



・確かにナオヤがやったこともやってることもひどい。しかし、ナオヤの母親もナオヤの母親。アキが養子になるのは筋違いだと思う。ここまでやるのは残酷すぎる。



・義母との養子縁組はするべきでなかったと思う。義母もアキも非常識。前の旦那と戸籍上、兄妹になるなんて、おかしすぎる。別れたとはいえ、元夫婦。子どもまでいるのに。義母のことがそんなに好きなら、離婚せず同居を貫くか、離婚したあとも義母とつながりを保ち、財産分与の遺言を書いてもらうのが筋。



・必ずトラブルを起こすであろう息子がいる義母とは、どれほど仲がよかろうと養子縁組なんて絶対にしちゃいけない。 夫婦の縁は切ることができても、親子の縁は法律的にも切れないものなんだから。

義母とは仲良く過ごしてきたアキですが、養子縁組をした後、どうなるのでしょうか。ナオヤの今後も気になりますが…(田辺香)