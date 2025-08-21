※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫は同僚・芹との関係が原因で離婚の危機に陥ったことを深く反省し、私的な連絡を断つと芹に伝えますが、芹に夫の本気は伝わっていませんでした。芹の前に現れた妻は、「これ以上疑わしい行動を取れば会社に報告する」と警告。思わぬ強気な姿勢に芹は動揺しながらも弁解を始めますが、妻が電話で席を外した隙に、芹は夫に「本当は別れたいんでしょ？もっと私に加勢して」と訴えます。夫は芹を気にかけていたのは恋愛感情ではなく、彼女の精神状態を心配していたからだと説明しますが、芹は「洗脳されたの？」と発言し、本心は届きません。そこへ妻が戻り、誰かを連れてきたようで――。



■芹の夫登場…！

■夫の参戦に動揺が隠し切れない芹■焦る芹に夫は…？なんと、妻が連れてきたのは芹の夫・蓮斗でした。思いがけない登場に場の空気が一変する中、草太は神妙な面持ちで「行き過ぎた行動をしてしまい申し訳ありません」と蓮斗に頭を下げます。しかし芹は、「大したことじゃないし、私は裏切ってなんかない」と自己弁護に走ります。そんな芹の言葉に、蓮斗は違和感を覚えます。「芹は俺と離婚したいんじゃないのか？」と核心を突くような問いを投げかけるのです。はたして芹は、この問いにどう答えるのでしょうか――？(スズ)