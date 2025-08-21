帝国海軍の主力として、太平洋戦争を戦った戦闘機、零戦。対米開戦のおよそ1年前に海軍での運用が開始され、太平洋戦争全期間を通じて各地で戦い続けた、まさに日本の軍用機を代表する存在である。

その知名度の高さを支えているのが、零戦が背負った一連のストーリーだ。そして設計者である堀越二郎の卓越した設計と当時の日本の工業力の粋を集めて製造された零戦は、開戦当初は敵なしの大活躍を見せ太平洋にその名を轟かせたものの、連合軍の物量と新型機に押されて次第に劣勢となり、場当たり的に改修が施されたが却ってその性能を低下させ、最後には爆弾を取り付けて特攻に使われた……という一連の悲劇的なストーリーは、今もなお広く語られている。

この通説とはいささか異なる「零戦の実像」を明らかにしたのが、イカロス出版から刊行されている『なぜ？から始まる零戦開発史』と最新刊の『どうして？で読み解く零戦発達史』だ。著者である航空史・軍事史・機械工業史研究家の古峰文三氏は、非公開のものも含む膨大な零戦関連資料を参照し、そこから得られた知見に基づいて零戦の開発・発達の歩みを検証。俗説や真偽不明の情報も入り混じる零戦の歴史について、地道な研究に基づいて光を当てている。

では、そもそも零戦とはなんのために造られた、どのような飛行機だったのか。そしてアニメ『風立ちぬ』によって広く知られるようになった零戦の設計者・堀越二郎とはどのような人物だったのだろうか。著者である古峰氏に伺ってみた。

■零戦はどのような飛行機なのか

──古峰さんが零戦に興味を持たれたきっかけは、どのようなものだったんでしょうか？

古峰文三（以下、古峰）：同世代の多くの方々と同じく、戦記や映画、模型などで印象付けられたことがきっかけです。私の世代は、零戦もの、戦記ものの漫画をリアルタイムで読んだ最後の世代だと思います。あと、1番のきっかけはプラモデルですね。当時エルエスというプラモデルメーカーがありまして、ここの飛行機プラモは100円で買えたんです。エルエスの飛行機プラモの組み立て説明書はオイルショックで簡易なものになる前は40㎝四方くらいの大きさだったんですが、裏面にぎっしりと機体についての解説が書かれていて、零戦についての説明もそれで読みました。

──プラモデルが戦史を知る入口になったわけですね。では、古峰さんから見て、零戦とはどのような飛行機でしょうか？

古峰：一言で言えば「開発目的が明確で曖昧な部分が無く、目的達成のために造られた優秀な機体」だと思います。もう少し具体的に説明すると、零戦の場合はまず「敵観測機の掃討」と「攻撃機の撃攘」という明確な目的がありました。戦闘機に限らず、やらせたい仕事が明確に考えられている機械というのは、開発がうまくいくことが多いんです。

──「敵観測機の掃討」と「攻撃機の撃攘」というのは、どういった任務だったんでしょうか？

古峰：日本海軍は、日米両海軍による艦隊決戦に勝利することを大きな目的としていました。しかしワシントン海軍軍縮条約の結果、日本側の戦艦が10隻、アメリカ側の戦艦が15隻というバランスになってしまった。相手に5隻の優位があると、普通にやっても勝てないわけです。その状況で勝つために、日本海軍は「戦艦以外の武器を使って、こちらが一方的に相手を叩ける状況を作らなくてはならない」という結論に達しました。そのため、海軍航空隊は陸上攻撃機という名称で本格的な長距離雷撃機を作っています。この陸上攻撃機は、およそ6～70機で攻撃を仕掛けることで、戦艦を一隻やっつけられるという見積もりでした。これを陸上から出撃させて、アメリカとの戦力差である戦艦5隻をなんとかして上回ろうとしたんですね。

■長時間飛行を目的として設計された理由

──戦艦の数が足りないという弱点を、航空機で補おうとしたわけですね。

古峰：零戦も、当初はそういった艦隊決戦のために作られた戦闘機です。艦隊決戦が実際に始まったら、開戦から戦闘が終わるまでの長い時間、具体的には6時間ほどは味方の戦艦の上空を飛び続けられて、こちらを攻撃しにきた敵機が来たらすぐにインターセプトさせたい。そして戦艦を攻撃するような大型攻撃機を撃墜できるように、口径20㎜という大きな機関銃を積みたい。まずそういう具体的な目的があって、それを実現するために設計されたのが零戦なんです。

──海軍が当初考えていた零戦の使い道というのは、艦隊決戦のための補助的な役割だったんですね。

古峰：補助というよりは、艦隊決戦を成立させるための必須条件が零戦だった、ということですね。特に「敵観測機の掃討」という計画要求書の要求事項はかなり厳しいものでした。掃討というのは、とにかく一機も残さず全部落とせということなんです。一機でも観測機が味方艦隊の上空に残っていたら、そこから弾着状況を報告されてしまう。そうなると、ただでさえ数の少ない日本の艦隊はどんどん消耗してしまうんです。だから日本としては、自分たちの航空観測はちゃんとやりつつ、敵の航空観測は必ずシャットアウトしたい。そうやって非対称な戦い方をすることで、劣勢をなんとかしようと考えていました。

──零戦を使ってアメリカ側の目をふさいた状態で、一方的に攻撃を仕掛けられる状況を作ろうとしたわけですね。ただ、日本が考えていたような艦隊決戦は実際には発生せず、零戦も計画段階の用途とは違う使われ方をしました。その用途の変化は、どのようなものだったんでしょうか？

古峰：今お話ししたように、元々零戦は「戦艦の上空に6時間滞空できる」という性能が求められていた飛行機でした。短時間で燃料が切れてそのたびにいちいち補給していたら、その間に敵機が飛んできた時に対応できない。だからずっと空中で待機していなくてはならない……という飛行機です。ということはつまり、滞空時間である6時間に巡航速度をかければそのまま航続距離になりますよね。ということで、零戦が非常に長距離を飛べる飛行機になるということは、開発段階からわかっていました。その当時日本軍は日中戦争の最中で、中国大陸の奥地、武漢から重慶や成都に向けての長距離爆撃を行っていたんですが、航続距離が長ければその爆撃の護衛につけられるということで、零戦は艦上戦闘機として開発されながら、最初は陸上基地に配備されて爆撃機の護衛に回されたんです。

──「長時間飛べる」という艦隊決戦向けのスペックが、全く別の使い道で役立ったわけですか。

古峰：そういうことです。零戦は日中戦争でこういった戦い方ができることがわかったんで、太平洋戦争開戦時には台湾からフィリピンのマニラ近郊にあるクラーク・フィールド飛行場まで往復するとか、そういった長い距離の侵攻作戦に投入されました。もちろん零戦だけが飛んでいくわけではなく、海軍の大型攻撃機も一緒に飛んで行って爆撃を行なっている。ですから、零戦は「味方の打撃力を確保する」という、本来の戦闘機の仕事をちゃんとやっていたんです。

──では、緒戦でそういった使い方をされた零戦が、最後の最後まで海軍の戦闘機として長く使われたのは、どのような理由からだと思いますか？

古峰：これは20㎜の機銃を積んでいたというのが一番大きいでしょうね。20㎜というのは「一番小さい口径の大砲」ですから、戦闘機だけではなくB-25のような大型爆撃機も撃墜することができました。戦争後半になって大きい敵機を相手にすることになっても、攻撃力を維持できたというのは大きいと思います。陸軍には隼という戦闘機がありますが、この戦闘機はこういった大口径の武装を積んでいなかったゆえにちょっと苦労して、昭和19年くらいから戦闘機としての任務からはだんだん外されて、爆弾を搭載した戦闘爆撃機的な使われ方に変更されています。零戦にはそういうことはありませんでした。これはやはり、「大型爆撃機対策として20㎜機銃を積む」という当初の明確なコンセプトが有効だったのだと思います。

■最新研究で見えてきた堀越二郎と零戦の実像

──とにかく武装が強力だった、という理由は強いですよね。

古峰：あと、単純に零戦って速い飛行機なんですよ。『発達史』のほうにも書きましたが、意外にも雷電よりも高空性能がいいし、条件によっては紫電より速い。これは非常に重要なことです。そもそも、当時の戦闘機の実際の速度というのは、一般に流布されている情報とはちょっと違うんです。たとえばドイツにはメッサーシュミットBf109という戦闘機があって、これは最高速度が650キロを超えていて、それに比べれば零戦の最高速度は100キロ近く遅いという話があります。ただ、これは同じ条件で比較したわけじゃないんです。Bf109の最高速度というのは敵の戦闘機から逃げる緊急時に最大ならこれくらい出せるというものであって、最大でも10分ほどしか維持できない。これに対して零戦の戦闘馬力を比較すると、そこまで大きな差がない。この優れた速度性能というのも、終戦まで零戦による空中戦が成り立った理由だと思います。

──ただ、零戦の速度性能や機動性に関する話というのは、俗説も多いですよね。

古峰：よく言われているのは、「零戦は登場してすぐの一一型や二一型のころは大変軽快で操縦者の意のままに動く大変素晴らしい戦闘機だったけど、改良を繰り返すうちに鈍重になって速度も落ちて、でも後継機がないから老骨に鞭打って頑張った」みたいな話ですね。これが実はそうでもなくて、計画的に能力向上を狙っていたんですよ、という話は『発達史』に書いています。あと、いまだに根深く残っているのが、「零戦は宙返りや垂直旋回（バンク角を深く取って水平方向に曲がる機動。宙返りを横倒しにしたような動きとなる）といった機動を使った、格闘戦が強かった」という誤解です。

──よく言われていますね。旋回性能を生かしてドッグファイトで戦った……という。

古峰：そうした認識は正しくありません。実際に中国大陸で最初期から零戦を運用していた第十二航空隊が零戦の戦い方を研究して、ノウハウを残しています。ここのパイロットは早くから実戦を経験したことで海軍戦闘機隊のリーダー格になって、部隊を率いたり新鋭機の試作を指導したりしながら、零戦の運用方法を育てていった人たちです。彼らが生み出した零戦の戦い方というのは、基本的に「急降下と急上昇を繰り返して、速度と上昇力を利用して戦え」というものなんですよ。

──確かに、従来のイメージとは違う戦い方ですね。

古峰：そうなんです。クルクル回って敵の後ろを取って……という戦い方ではないんですよ。急降下しながら敵機を攻撃して、その速度のまま操縦桿を引いてズーム上昇して高度を稼いで、また敵機に突っ込むような戦い方です。じゃあなんでのちの有名パイロット、特に昭和16年以降に零戦に乗った人たちが「捻り込み」のような名人芸を重視する格闘戦至上主義者になってしまったのかというと、これは零戦の強度問題が絡んできます。かいつまんで言うと、昭和16年4月に横須賀で零戦にとって二度目の空中分解事故が起きて零戦の育ての親とも言える下川万兵衛大尉が殉職してしまいます。これは大問題になり、零戦は全機が急降下制限速度を大幅に制限されてしまい、問題が解決する開戦直前まで急降下を主体とする戦術が使えなくなってしまいます。高速での急降下ができないために昭和16年に零戦に乗り始めた搭乗員は旋回性能を頼りに戦わざるを得なくなるんです。「格闘戦至上主義」は海軍戦闘機隊の伝統という訳ではないんです。このあたりのことは、『開発史』のほうに詳しく書いているので、ぜひ読んでいただければと思います。

──しかし、どうして零戦だけがこれらの俗説が広まるほど高い知名度を持つようになったのでしょうか？

古峰：これは海軍航空関係者の力が働いています。戦後に堀越二郎さんが書いた『零戦――その誕生と栄光の記録』という回想記が出版されていますが、これは本当は海軍の航空本部が陸軍は加藤隼戦闘隊の加藤建夫戦隊長を軍神として宣伝していましたから海軍はそれに対抗するために「技術の海軍」として、零戦について設計者である堀越二郎が語る……みたいなものを作ろうとしたんです。ところが色々あって山本五十六元帥が戦死して海軍にも国民的知名度のある「軍神」が生まれたことで、戦時中の「零戦」出版計画は流れてしまうんです。戦後に出版された「零戦」はこうした「技術の海軍」宣伝企画の復活ともいえます。

──そんな経緯があったんですね。

古峰：一方で堀越さんは堀越さんで、新型機である烈風の試作で海軍と対立して、戦時中ではちょっと考えられないような強い言葉を書類にして提出したことが原因で、昭和20年に入ってからは戦闘機設計から外されてしまう。そこで堀越さんと海軍は疎遠になってしまいますが、戦後に海軍航空関係者から謝罪して改めて海軍の航空技術を伝えたいということで、『零戦』という本が出たわけです。しかも堀越さんは戦後は民間の技術者として三菱に籍を置いていましたから、その立場で戦闘機のことを書くと何かしら抵抗があるかもしれないと言うことで、海軍の軍人だった奥宮正武という人が共著者としてアサインされている。そこまで念入りに準備して、零戦についての本を出しているんです。さらにその後、吉村昭や柳田邦男といったノンフィクション作家も零戦についてのドキュメンタリーを書いて、これが零戦の知名度を決定的にしました。

──元海軍関係者による戦後のプロモーションが、ばちっとハマったわけですね。あとはやはり、零戦のあの見た目というか、スマートな機体の形状も人気の要因かとは思います。

古峰：やはり飛行機の好き嫌いというのは、外観に左右されるところは大きいですね。零戦にしても、要求性能に応えるためのスマートな姿は魅力のひとつだと思います。ただ、零戦がかっこいい姿になったのはある意味偶然なんです。というのも、私も製作に協力した「十二試艦戦の第一号機」のレプリカが岐阜の各務原にある航空宇宙博物館に展示されているんですが、これを見るとなんだか寸詰まりであんまりかっこよくないんですよ。この試作機の失速特性が悪くて、その改善のために胴体を伸ばして改良したら、あのスマートな零戦のシルエットになったんです。

──本当に偶然の産物だったんですね……。それこそ『風立ちぬ』あたりを見ていると、ああいった形状は堀越さんのセンスで生み出されたような描かれ方でしたが。

古峰：機体の尾部を尖らせるのは堀越さんの好みだと言う人もいますが、単純にそうしたほうが抵抗が小さくなると考えられたんです。『風立ちぬ』は完全にフィクションで史実とは全く異なる作品ですが、当時の雰囲気をよく捉えた傑作ではあります。堀越二郎を温和で理性的な人物として描きながら、現実の堀越二郎が持っていた激しく攻撃的な性格を同僚の本庄季郎（一式陸攻の設計者）に分担させて描くなど、作劇的にも見事な演出が見られます。さらに堀越さんが持っていた航空機設計者としての過激な情熱をも匂わせていますよね。

──実際の堀越さんというのは、『風立ちぬ』の人物像とはちょっと違うんでしょうか。

古峰：堀越は「自分が日本の航空機技術を背負っているんだ」という強い気持ちが強いんです。そうでないとやっていけないポジションにいた人でもあります。そのため後輩や同僚が親しみやすいタイプではなく、ある意味、自分にも他人にも平等に厳しい孤高の存在ではなかったかと当時の記録から想像しています。

──『風立ちぬ』の堀越二郎とはだいぶ違うというか。ではそういった、『風立ちぬ』などをきっかけに零戦に興味を持った人に対して古峰さんの『開発史』と『発達史』を推すとしたら、どのあたりがポイントになるでしょうか？

古峰：少しでも零戦について知っている人でしたら、まず目次を見ていただければと思っています。『開発史』も『発達史』も各章ごとに独立したコラム形式の文章を集めた本なので、目次を見て気になったトピックがあれば、まずそこだけ読んでいただける形になっています。例えば「零戦でよく問題になる防弾防火装備について知りたいな」と思えば、『発達史』のほうの19章だけ読んでもらえればいい。知りたいところをスポット的にパッと見て、拾い読みしてもらえればと思っています。

──興味のある部分がすぐにわかる構成になっていますね。それでも、零戦の通説について知っている人だったらけっこうびっくりするようなことも書かれているので、知識を上書きされる楽しさが味わえました。

古峰：そうですね。全部熟読していただいてももちろんありがたいんですが、自分の興味のあるところだけを読んで、読んだ内容を持ち帰って話題にしていただければありがたいです。それによって、色々と零戦についての話題がひろがっていけばいいなと思っています。