◆米マイナー３Ａ タコマ７×―６オクラホマシティー＝延長１０回＝（２０日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２０日（日本時間２１日）、傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーで敵地のタコマ戦に先発し、４回途中で６０球を投げて３安打２失点（自責１）、２奪三振３四球で降板した。最速は９７・８マイル（約１５７・４キロ）だった。

メジャー１年目。開幕ローテ入りし、５月３日（同４日）の敵地・ブレーブス戦では７試合目の登板にして初勝利をつかんだが、９日（同１０日）の登板を最後に右肩インピンジメント症候群のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。ノースロー期間もあって離脱は長引き、８月１４日（同１５日）にマイナーで９７日ぶりにようやく対外試合に復帰した。

復帰戦では、２回０／３で４１球を投げ６安打３失点で、予定されていた３イニングを投げきれず、最速も９５・７マイル（約１５４・０キロ）止まり。慣れない球場とあってスピード表示の場所が分かっていなかったこともあって、本来の球速が出ずにロバーツ監督も心配そうだったが、中５日で約３・４キロも最速を上げて、場外が上がっていることを見せた。

朗希の代名詞といえば、なんといっても「剛速球」。大船渡高時代から最速１６３キロ右腕として注目され、プロ入り後も最速を１６５キロに更新するなど、いとも簡単に１６０キロ以上のボールを投げ続けてきた。だが、２４年頃から球速低下が指摘されはじめ、今季もメジャーの試合で１６０キロが計測されたのは、東京ドームで行われたデビュー戦の１試合だけ。離脱前最後の２登板は直球の平均が９４・８マイル（約１５２・６キロ）にまで落ちた。

まだ復帰へのリハビリの段階。この日は「出力に重点を置いた。試合前は、フォアボールを何個出してもいいから強く投げよう」とテーマを設定。そんな中で前回登板よりも球速が上がり、四球も打者１６人で３つに抑え「前回フワッと（試合に）入ってしまったんで、そこは本当に反省して、今日の登板だけでなく、１週間意識して出力を出すっていう練習をしてきた中で、ライブ（ＢＰ）３回と、前回ゲーム（マイナー登板）で自分の中では段階的に順調に（球速が）上がってきているので、そこに関しては満足はしないですけど、いい感覚できているかなと思いますし、このまま続けていけばもう少し上がるんじゃないかなと思うので、今日もそれに関しては前回よりはよかったなとは思います」と手応えを口にした。

もちろん、１００マイル（約１６１キロ）、１６０キロという大台への意識はある。速球は朗希の代名詞であり、原点でもある。それは今でも変わっていない。

「今すぐ出るかどうかはわかんないですけど、段階的にもよくなってきてますし、まだ自分の中でこうできたらいいなっていうところもあるので、そういったところが噛み合ってきたら、投げられる数字だと思う。１、２年ちょっと（右肩などのコンディションが）不安定になった分、そこを取り戻すのは時間がかかるかもしれないですけど、そこはできると信じて、今やっていることを継続したいなと思います」

その一方で新球のカットボールやツーシームにも挑戦。右肩への負担なども考慮したフォームも模索し、ウェートトレーニングなどのグラウンド外でのトレーニングにも積極的に着手し、新たな挑戦もしている。

「一度崩れてしまったということでもありますし、感覚だけでやってきたわけではないんですけど、それだけ自分の中で思うように投げられていた時期もあって、その中で同じようにやっているつもりができなくなっているところを、なんでそれができないのかとか、自分はなんでできているのかというところをより言語化ができるようにとか。あとは、なんでか頭の中で理解しながら投げられるように今やっているので、それができたら技術的に、パフォーマンス的に沈むことも少なくなると思いますし、今はほんとに苦しい状況ではあるんですけど、ここを越えたらすごく楽しみな部分もあるので、ここが一踏ん張りかなとは思っています」

１６０キロ。投手のレベルが上がり、球速も球界全体でアップしているとは言え、ほんの一握りの投手しか届くことの出来ない大台だ。

「パフォーマンス的にはまだまだ普通にいけると思う。健康面の不安もないですし、技術的にもいい感じできているので、ここは最後あと３、４マイル（約５〜６キロ）ですか。そこを上げるために必要なこと、自分の中でまだできていないことも何個かあるので、そこがあってくればいいんじゃないかなって気がしている。そこができるかできないかはまだわからないですけど、そういった意味では数字を出すというか、希望があると思います」

２００１年１１月３日生まれ。メジャー１年目でまだ２３歳だ。なかなか順風満帆に進んでは行かないが、朗希は少しずつ前進している。