第１０７回全国高校野球選手権大会の第１４日の準決勝第２試合（２１日、甲子園）は、２３年センバツ王者の山梨学院が沖縄尚学に４―５で敗れ、夏大会で初の決勝進出を惜しくも逃した。

序盤から波乱の展開となった。４試合続けて先発した２年生の長身エース菰田が初回、打席に宜野座（３年）を迎えた際に暴投で右ひじの内側を痛め、同点打も許した。その回は腕を気にする様子を見せつつ後続を断ったが、２回からは檜垣（２年）に交代。菰田は１回１６球を投げ、２回の守備から一塁に周った。

吉田監督は「暴投したときに肘をやったな、と私には分かった。伝令で確認したらやっぱり痛めたということだったのでしょうがないかなと」と交代の経緯を説明。菰田は、指のかかり具合に登板前は感じなかった違和感があったと明かした。

一方で打者として奮闘を見せた。３―１の６回は先頭打者として左中間への二塁打を放ち、４点目につなげた。しかしチームはその後、６回に同点、７回に逆転を許して反撃には及ばなかった。

ゲームセットと同時に大きな体を折り曲げて泣き崩れた右腕。「３年生とできる最後の試合。もう１回やりたかったという気持ちがこみ上げてきました」と言葉を絞り出した。

聖地の砂はあえて持ち帰らなかった。菰田は「あと２回チャンスがあるので必ず戻ってくる！」と固くリベンジを誓った。