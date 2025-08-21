◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第１日（２１日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

今季日本ツアー初出場の昨季賞金王、金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は４バーディー、ボギーなしの４アンダー６８でホールアウトした。「ティーショットが本当に良くなかったので、なかなかチャンスにつけられなかった。しっかり修正して、明日プレーしたい」と課題を挙げた。

スタートの１０番で第１打を左ラフに入れ、第２打はグリーン左のバンカーへ。２メートル弱のパーパットを沈めてセーブした。１４番は右手前エッジからの第３打を１メートル強に寄せ、１５番でもドライバーショットを左に曲げながら、１メートル半をねじ込むなど、しぶとくパーを拾い続けた。

同組の石川遼（カシオ）とそろってボギーフリーで初日を終えた。「ノーボギーで回れたことはすごく良かった。一緒に回った石川選手が素晴らしいプレーをしていた。本当にいいショットをたくさん打っていたし、テンポもいいので、石川選手と回るとすごく楽しい。明日もお互いにいいプレーをできたらいいなと思う」と語った。

８アンダーをマークした石川は、この日の金谷のゴルフについて「アプローチもめちゃくちゃうまいし、パットは１メートルから１・５メートルぐらいを１回も外してない印象。ああいうリカバリーができるからアグレッシブにプレーできるんだろうし、改めてうまいなと思った。ああいうパーをずっと続けられるのはすごい」とうなった。「あれでバーディーが５個、６個って増えたら、すぐ６アンダー７アンダーというスコアにつながっていくというゴルフだった」と第２ラウンドを楽しみにした。