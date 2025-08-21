ボートレース芦屋の「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」は２１日、１２Ｒで優勝戦が行われ、１号艇・松村敏（４１＝福岡）が逃げて１着。今年２回目、通算４８回目の優勝を飾った。

インからコンマ１９のトップスタートを決めると他を寄せつけず快勝。ドリーム男が予選トップ→準優逃げの王道ルートを歩んだ。「久々の県内戦１号艇だったし緊張した。ホッとしているしうれしいです」と満面の笑みを浮かべた。その一方で「優勝戦は風も強くなっていたけど（Ｓは）もっと行かないといけない」と勝っても反省は忘れなかった。

当地は前回戦となるＧＷシリーズで準優３着と優出を逃したが、それまでは２０２３年６月から６節連続優出と相性は抜群。ただ、優勝は２０１７年３月から遠ざかっており「サブキャラだったので」と笑い飛ばした。

相棒５４号機はエース機候補の一つで早い段階で好仕上がりだった。「ペラを外していても良かったしエンジンはいいと思う。足は満足していた」と話した。

３節後には津ＳＧダービー（１０月２１日開幕）が控えている。「前回の津で調整はつかめたつもりではいる」と自信を持って大舞台に臨む。