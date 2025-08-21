「ザ・ドリフターズ」の加藤茶（８２）と妻の綾菜さん（３７）夫妻が結婚情報誌「ゼクシィ」１０月号の撮影で、結婚１５年目を迎え、誓いを新たにする「バウリニューアル」に臨んだ。

２人は大人なウェディング姿を披露。同誌のインタビューでは、これまでの壮絶な夫婦の歩みを振り返り、今後に向けて変わらない思いを語った。

「バウリニューアル」とは既婚のカップルが結婚の誓い（＝ｖｏｗ）を新たにする（＝ｒｅｎｅｗａｌ）もので、近年話題のセレモニー。結婚１５年目を迎えた綾菜さんは「１５年前の式は加トちゃんの仕事関係の方が多く、緊張しすぎて楽しめたかと言われるとそんなに…。だからこの“２度目の式”を楽しみにしていましたし、１５年の歩みを振り返る貴重な時間です」と語った。

綾菜さんのドレス姿を見た茶は「前よりきれいだな」と優しい表情に。感極まって涙をこぼす綾菜さんに「泣くと思ったよ。やっぱり、結婚式っていいもんだな」と笑顔を浮かべた。

１５年前にできなかったファーストバイトにも初挑戦。綾菜さんは「肩をたたく前の加トちゃんの小さな背中を見た瞬間、１５年間が走馬灯のようによみがえって…。一緒にいられることに、改めて感謝があふれて涙が止まりませんでした」と喜びをかみ締めた。