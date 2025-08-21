【しまむらのチラシ】インフルエンサー＆人気キャラの子供服が一挙発売！ベビー・キッズフェアはママパパ必見。《8月24日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年8月20日から24日まで買えるお得な商品を紹介します。

系統いろいろ！子供服のお祭り

今週のしまむらは、「ベビー・キッズフェア」を開催中。話題のインフルエンサーや人気キャラクターとのコラボをはじめ、とっておきのファッションアイテムが集結しています。

1つ目の特別企画は、5名の人気インフルエンサーとのコラボレーション。

高見えプチプラファッションを得意とするママインフルエンサー、makoさんの新ブランド「Ecla sim」からは、ロゴデザインの「Tシャツ各種」（1089円）や上品なタックデザインを採用した「ロングパンツ各種」（1639円）、さらにはレディースアイテムも登場しており、親子コーデを楽しめるラインアップです。

クリエイターとしても活躍するママインフルエンサー、アイリさんが手掛けるアイテムは、レトロポップな色使いが魅力。サイドの花柄テープがアクセントとして効いた「ロングパンツ各種」（1089円）やメローフリルや花柄などのキュートなモチーフを組み合わせた「ソックス各種」（319円）などを展開しています。

2つ目の特別企画は、人気キャラとのコラボレーション。

ディズニー、ペコちゃん、ハローキティ、トムアンドジェリーなど、老若男女問わず愛されるキャラクターが勢ぞろい。中でも、レトロ感あふれる色使いの「トレーナー各種」 (1419円)は大注目アイテムです。

3つ目の特別企画は、注目のブランドとのコラボレーション。しまむらから誕生したブランドから大人気ブランドまで、バラエティーに富んだラインアップです。

カジュアル&ガーリーブランド「RELA.」からは、チュールレースとバルーンシルエットを組み合わせた「チュニック各種」（1419円）や高級感のあるベロア素材で作られた「ロングパンツ各種」（1089円）など、小中学生のためのアパレルブランド「RiccaRicca」からはクロミとシナモロールを描いた「トラックジャケット各種」（1969円）と「ロングパンツ各種」（1639円）が登場。

なお、フェアの一部アイテムは受注販売。それぞれ注文期間が異なるので、詳しくは公式サイトを確認してみて。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな