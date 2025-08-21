国民民主党の玉木雄一郎代表が２０日、実業家の岸谷蘭丸氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。野党からも「石破辞めるな」の声が上がっていることに「おかしくない？」「色んな意味でヤバい」とバッサリ斬った。

岸谷氏から、与党との連立はないのか？と聞かれた玉木代表は「石破さんとはできない」と言い「１７８万円（の壁）にしても、ガソリン減税にしても、約束破られているのでね。契約違反のところとはね」とコメント。

そして「不思議なのは『石破辞めるな』って他の野党から出ていて。おかしくない？」とちょっぴり怒り気味でまくしたて「おかしいのは、選挙負けて過半数割ってるんだから、退陣が普通だし、私なんかいつも言われるのは自民にすりよってるとか、自民党と協議したら自民党と仲良くしてけしからんとか言われるのに、選挙結果出たら石破辞めるなって他の野党が言ってて。何言ってんだって」と続けた。

これに岸谷氏は「（石破総裁の方が）マシとか言い出しますからね」と追随すると、玉木氏は「いろんな意味でヤバイね」。岸谷氏も「めちゃくちゃっすよ」。

そして最後に玉木代表は「でも日本の政治は変わり始めましたよ！」と視聴者に呼びかけていた。