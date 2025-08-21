◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

宅配サービスのウーバーイーツでハンバーガーを頼んだ。チェーン店の商品ではなく、一つそれなりのお値段がするビッグサイズだ。家のブザーが鳴った。玄関前に置き配された商品を取りに行くと、肉はＡ５ランク、米は増し増しデカ盛りサイズの焼き肉弁当が２つも届いていた。明らかな宅配ミス。すぐに店に連絡したが、配送業者と連絡がつかず、正しい届け先が分からないという。

「そちらで召し上がってください」。まさかの無料プレゼント。そんなやりとりをしている時、注文したハンバーガーが届いた。結局、夕食は焼き肉弁当。夜食にハンバーガー。朝食に再び、焼き肉弁当。ごちそうさまでした。

この話の主役はＪＲＡの内田博幸騎手。先月５５歳を迎えたばかりとは思えない旺盛な食欲に驚かされ、騎手は常に減量と闘っているイメージを覆された、印象的なエピソードだった。

「騎手向きの体（１５５センチ、５１キロ）に恵まれましたね。食べ方には気を使っているけど、好きな時に好きなモノを食べるのが一番！」。食事は常に野菜から手をつけ、取れない時は青汁を飲んで補っているというが、朝から高カロリーの弁当をペロリと平らげる強い胃袋が、長く現役を続けられる秘訣（けつ）なのだろう。

先日、ＪＲＡ年長３位の武豊騎手が通算４６００勝を達成したばかり。年長４位の内田騎手も地方騎手時代を含めると通算４５００勝以上を挙げる名手だ。「少しでも長く続けられるように、楽しみながらだね」。活力あふれるベテランを、今後も追いかけたい。（中央競馬担当・西山 智昭）

◆西山 智昭（にしやま・ともあき） ２００１年入社。サッカー、巨人も担当。内田騎手とのコンビで好きな馬はゴールドシップ。