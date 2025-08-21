Ｊ１町田は２１日、ＭＦバスケス・バイロンがＪ３栃木Ｃに期限付き移籍することを発表した。バイロンはクラブを通じて「強い覚悟を持って移籍してきて２年が経ちましたが、皆さんに温かく迎えていただき、本当に感謝しています。レンタルで栃木シティに移籍をしますが、自分の価値を示すことができるよう頑張ってきます。離れてしまうのは寂しいですが、お別れではないと思いますので、また今後もぜひ応援していただけるとうれしいです」などとコメントした。

黒田剛監督が就任した２３年の７月に、当時Ｊ２の東京Ｖから加入。初年度はＪ１昇格に貢献したが、その後はなかなか出場機会をつかむことができず、今季はリーグ戦は出場なし。公式戦もルヴァン杯３回戦の横浜ＦＣ戦、天皇杯２回戦京産大戦の２試合のみにとどまっていた。

黒田剛監督にとって、バイロンは青森山田高監督時代からの教え子。１８年度の全国高校サッカー選手権ではともに全国制覇も経験した。２１日の練習後に取材に応じた黒田監督は「彼の主戦場はサイドハーフ。ひたすら緩急と即興性、そしてため。それと相手の予期しないところにあいつのサッカー小僧の感覚がフィットしたとき、すごく面白いパフォーマンスをする。そういうことが発揮できるチームで、試合に出て、数字を残して揉まれてきた方が、バイロンのサッカー人生にとっても絶対いい。自分の価値を上げるために、もう１回数字を出して帰ってくればいい」とエールを送った。