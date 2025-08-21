３年ぶりに全国大会に出場する三浦学苑の選手ら＝横浜市中区

第７０回全国高校軟式野球選手権大会（２４日から６日間・兵庫県明石市ほか）に南関東代表で出場する三浦学苑の選手らが２１日、横浜市中区の神奈川新聞社、県教育委員会などを訪れ、目標の「全国制覇」を誓った。

第１シードで出場した神奈川大会は決勝で横浜創学館を１２―０で破り優勝。南関東大会決勝でも、浦和実（埼玉）に５―０で快勝し、３年ぶり４度目の全国切符をつかんだ。

昨秋から公式戦無敗の強さを誇るが、３年生にとって高校軟式の「聖地」明石トーカロ球場の土を踏むのは初めて。２年前の南関東大会決勝では延長十回タイブレークの末に敗れ、全国大会出場を逃した経験を糧にしてきた。権田は悲願の出場にも「通過点として全国制覇を目標にやっていきたい」と力強い。

エースの出口は「堅い守備で、軟式野球を楽しみたい」と意気込み、マネジャーの菊池も「全試合、勝利を信じてベンチで声援を送りたい」と表情を引き締めた。

２５日の初戦は広陵（広島）と対戦する。主将の武内は「厳しい場面を切り抜けてきた精神力で、粘り強く優勝を目指す」と背筋を伸ばした。