女優小泉今日子（59）が、20日放送のTBSラジオ「Light up！60」（午後9時）に出演。昨年12月に亡くなった女優中山美穂さんへの思いを語った。

番組は「還暦」をテーマに放送。小泉は、コロナ禍で還暦を迎えたというリスナーが人に会えなかった反動から「ここ1、2年、大人の女子会を頻繁にしています。遠方に住む友人とも『いつかね』じゃなくて、即計画、即実行するようになりました」とするメールを読み上げた。

小泉は「いつかねって言って会えなかった友達も、私にもいるんですよね」と切り出すと、「昨年末に中山美穂さんが突然旅立ってしまったんですけど。いつでも会えると思ってたから、会ってなかったんですよね。なぜか」と振り返った。

また「お互いいろんな人生やいろんな仕事で忙しかったから、どうせどっかで会うよね〜って思っていて。40周年のライブも見に来てくれてたけど、それこそコロナ禍で面会ができなかったから。来てくれてたんだな〜って」と回想。「共通の友達から話を聞いて、多分美穂も私の話をそういうふうに聞いてて。だから結局会えないで終わっちゃったからね」と寂しがると、「本当に会いたい時に会いたいなと思ったら、『今度ね』じゃなくて『明日会おうよ』とかって言うようにしたいって私も思ってます」と話していた。