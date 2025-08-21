東京Ｖの城福浩監督が２１日、今夏の新加入組について言及した。

６月にＤＦ千田、今夏の中断期間にＤＦ綱島、ＭＦ翁長、ＦＷ木村が移籍したが、８月にＪ２水戸からＦＷ寺沼星文、Ｊ２秋田からＤＦ井上竜太、Ｊ１Ｇ大阪からＦＷ唐山翔自、Ｊ２千葉からＤＦ松田陸、Ｊ２山形から吉田泰授を獲得。２７年からの加入が内定し、特別指定選手で登録されている日大のＦＷ平尾勇人を含めた６選手が新たな戦力に加わった。

ただ、指揮官が「彼ら自身が成長しないとピッチに立てないくらいのキャリアなのは確かで否めない事実。彼らの持っているポテンシャルと成長の意欲を我々は加味してチョイスしたが、今このクラブが出来うるギリギリのところだったのかなと。もし可能であれば１か月早くこういうメンバーがそろえば彼らを鍛えて、練習場で成長させられる時間がもらえれば、より今年の戦力としてもっと早く出てくるんでしょうけど、この時期にというのがこのクラブの今の力なのかな」と話したように、将来性を見込んでの獲得であることは間違いない。

ただ、今までも「日本一の練習」を掲げる中で若手選手の成長を促し、Ｊ１でも戦えるチーム作りをしてきた。それだけに「我々は与えられた戦力の中でより成長を促して、彼らが５分、１０分の時間を獲得していきながら、今の先発メンバーの立ち位置に迫っていくというのをみんなでやらない限り、今シーズンは非常に難しいシーズンになると思うので、彼らと一緒に、成長に対して寄り添っていきたい」と強調。続けて「我々のスタイルの中で一日も早く戦力化していくかというのが僕らがやれること。そこは一日一日の勝負なので。彼らにグループでも個人でも映像を見せている。個別トレーニングもやっている。これは自分たちコーチングスタッフに与えられたタスク。成長に１か月必要なものを３週間に、３週間必要なものを２週間にしていくのが我々の仕事。彼らの意欲を自信に変えさせていきながら、選手層をとにかく厚くしていく。ベンチメンバーが熾烈（しれつ）になっていく、そこから先発メンバーが熾烈（しれつ）になっていくという段階を踏まないといけないので。まだそこのスタートラインだと思っています」と話した。