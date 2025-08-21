

テンセントはヒト型ロボットのハードウェアよりも、｢頭脳｣の外販で勝負する戦略を打ち出した。写真はTairosを発表するチーフサイエンティストの張正友氏（同社ウェブサイトより）

【写真】テンセントのロボット技術研究組織｢Robotics X｣が2022年に発表した犬型ロボット。

中国のネットサービス大手の騰訊控股（テンセント）は、ヒト型ロボットに代表される「エンボディドAI」（訳注：身体性を持つ人工知能。中国語訳は「具身智能」）のビジネスに本格参入する。

同社は7月27日、エンボディドAI向けの開発プラットフォーム「Tairos（タイロス）」を発表した。ヒト型ロボットの開発企業向けに、機能別のAIモデルのモジュールを提供する。ロボットのハードウェアを自社では手がけず、他社のヒト型ロボットに「頭脳」を外販する戦略だ。

テンセントはTairosのパートナー企業として、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）、越疆科技（DOBOT）、楽聚機器人（LEJU）、帕西尼感知科技（PaXini）、縕朗智能（Keenon）、衆縕機器人（Engine AI）など複数のロボット・スタートアップの社名を挙げた。

人間の左脳､右脳､小脳に相当

「Tairosは人間の左脳、右脳、小脳に相当する3種類のAIモデルを提供する。すなわち、思考を担う『論理推論モデル』、複数の感覚情報を統合的に処理する『マルチモーダル知覚モデル』、感覚と動作を結び付ける『知覚行動モデル』だ」

テンセントのチーフサイエンティストでロボット技術研究組織「Robotics（ロボティクス）X」を率いる張正友氏は、財新を含む複数のメディアの取材に対してそう述べ、仕組みを次のように説明した。

「3つのモデルは、ロボットが命じられたタスクを実行可能な1つひとつのステップに分解するのを助け、視覚や触覚などの感覚情報から周囲の世界を認識・学習できるようにする。その結果、ロボットは周辺環境から得た感覚情報をもとに（自律的に）正確かつ安全な行動をとることが可能になる」

中国のIT大手の中でも、テンセントは早くからロボット研究に力を入れてきた1社だ。創業者でCEO（最高経営責任者）を務める馬化騰（ポニー・マー）氏が直々に主導し、2018年にRobotics Xを設立。その後、さまざまなタイプのロボットの試作機を毎年のように発表してきた。



テンセントは2018年に設立した専門研究組織｢Robotics X｣で様々なロボットを開発してきた。写真は2022年に発表した犬型ロボット（同社ウェブサイトより）

さらに2025年3月、馬氏はテンセントの決算説明会でRobotics Xの研究の方向性を大きく変えたことを明らかにした。ロボットのハードウェアよりも、クラウドやビッグデータなどテンセントの（本業で培った）強みを生かせる分野へと重点を移したのだ。

Robotics Xの研究チームは中国各地の60社以上のロボット開発企業を訪問し、各社が抱える悩みを調査した。その結果、エンボディドAI向けの複雑なAIモデルの構築に莫大な先行投資が必要なことが、開発推進の障壁になっていることが見えてきたという。

ロボット開発企業に選択権

テンセントのTairosは、上述の問題を解決するために構築したプラットフォームにほかならない。

「ロボット開発企業は、それぞれの得手不得手に応じて自由にモジュールを選択できる。例えば、自社の知覚行動モデルがテンセントよりも優れていると考える場合には、別のモジュールだけを利用すればいい」。前出の張氏はそう述べ、Tairosの利点と柔軟性を強調した。



本記事は「財新」の提供記事です。この連載の一覧はこちら

Tairosは3つのAIモデルのほか、エンボディドAIの仮想シミュレーション、データベース、開発支援ツールなどのサービスをクラウドベースで提供する。

さらに将来は、ロボットを通じたデータの収集およびラベリング、アルゴリズムのトレーニングと検証、AIモデルをワンクリックでロボットに実装する機能など、開発者向けのサポートを手厚くしていく計画だ。

（財新記者：張而弛）

※原文の配信は7月28日

（財新編集部）