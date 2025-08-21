大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日13時～15時30分）、8月21日の放送は大竹まことがお休み。ゲストにはお笑いコンビ、サルゴリラの赤羽健壱、ライスの関町知弘が出演し、ユニット（演劇チーム）であるメトロンズが行う第9回公演「No Sing, No End!」について語った。

はるな愛「2人ともキングオブコントで優勝しているんですよね（ライスは2016年、サルゴリラは2023年）」

赤羽健壱（サルゴリラ）「一応、同期なんですよ」

関町知弘（ライス）「しずるというコンビも加えて、メトロンズというユニットです」

赤羽「しずるも今年のキングオブコント準決勝進出が決定しています。もしかしたら3組とも優勝者になるんじゃないかって。しずるは何回も決勝に行っていますね」

はるな「しずるの池田（一真）さん、格好いいなと思う。どうして同期の3組でお芝居のユニットを？」

赤羽「もともと僕ら（サルゴリラ）がジューシーズという3人組だったんです。2016年にサルゴリラになったんですけど、新しいコンビで仕事も0になった。そこで同期のライスが『一緒にライブでもやる？』と誘ってくれて。しずるが『その2組でやるなら俺らも入れて』と。始まって最初の名前が『SIX GUNS』。しずるの池田がネーミングしたんです。池田は銃や、アメリカのそういうのが大好きなんです。6丁の銃っていう」

関町「何年かSIX GUNSでやっていて。ちゃんとした制作を入れてお芝居でやっていこう、となって、その制作さんが一言目『SIX GUNSをやめましょう』」

赤羽「SIX GUNSはエゴサも引っかからないし（笑）。ライスの田所が、6人とも東京出身だから東京メトロ、『ウルトラ』シリーズのメトロン星人が好きで、2つを引っかけてメトロンズってどう？ と。それで決まりました」

関町「みんなで出し合って、多数決でメトロンズが多かったんです。僕ら（ライス）もキングオブコント優勝する前で、そこまで仕事がなかった。同期でコントしていたのが、しずる、サルゴリラ、ライスの3組だった」

赤羽「囲碁将棋みたいに漫才師もいるんですけど。今度が第9回です」

はるな「6人だけでやるんですか？」

赤羽「それがですね。関町がいま、『ハリー・ポッター』の舞台に出演中なんです」

関町「オーディションで受かりまして。ロン・ウィーズリー、ハリーの友達役で。普段メガネかけているんですけど、まったく違う感じになります。（宣材写真の話題で盛り上がる）」

赤羽「関町が出られないので、初の客演を。第8回までずっと6人だったんですけど。関町の代わりに女優さん、川上友里さんと福井夏さんという。（人選について）やはり、実力者。男子6人だったので、初の女優さんです」

関町「ゲストで招いて、と。だから僕は、出ないのに告知に来るという。大竹さんがいたら、たぶんブチギレて『なんで来たんだよ』と言われていたと思います（笑）」。

メトロンズ第9回公演「No Sing, No End!」は、9月10日～28日まで、赤坂RED/THATERで開催。梨農園を舞台に、様々な登場人物が現れるという。