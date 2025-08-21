【少女にカスの嘘を流し込まれる旅】 8月29日発売予定 価格：1,320円

viviONは、VTuberグループ「あおぎり高校」所属メンバーの音霊魂子さんが主演する音声作品「[はるばーど屋全面監修]少女にカスの嘘を流し込まれる旅【CV.音霊魂子】」を、8月29日にDLsiteで発売する。価格は1,320円。なお、9月25日までは発売記念として25％オフとなる990円で販売される。

本作は「ダウナー系お姉さんに毎日カスの嘘を流し込まれる音声【CV:餅梨あむ】」を手掛けたサークル「はるばーど屋」が全面監修。6トラックに渡り、「カスの嘘」を流し込んでくる不思議な少女（CV.音霊魂子）との物語を楽しめる。

なお、9月25日までに購入すると早期購入特典として、音霊魂子さんが制作裏話や収録の感想を語る「フリートーク。」が付属するほか、DL数に応じて少女（CV.音霊魂子）とのんびり過ごす環境音ASMRが追加配信される予定となっている。

□「[はるばーど屋全面監修]少女にカスの嘘を流し込まれる旅【CV.音霊魂子】」のページ

story

旅に出たあなたは、旅先で不思議な少女と出会う。

行く先々で出会う少女は、その都度あなたに、“カスの嘘”を囁いていく。

この少女は何者なのか、なぜ話しかけてくるのか、そして少女は……

少女とあなたの不思議な旅の記憶＿＿＿＿＿

character

・少女（CV.音霊魂子）

旅先で出会う少女。ただひたすらに“カスの嘘”を囁いてくる。

・あなた

日々の生活、都会の喧騒に疲れたため、旅に出ている。

なにごとも頑張りすぎてしまう性格。

トラックリスト

track1 石畳の道で（14:44）

track2 足湯の妖精（16:40）

track3 ごはん処で海鮮丼（14:37）

track4 人の言葉を話す海（13:22）

track5 最上階の灯りの数（13:02）

track6 走り出す電車（14:22）

【はるばーど屋のコメント】

監修のはるばーど屋です！

「カスの嘘しかつかないお姉さんのASMR」を製作した当サークルですが、監修のご依頼を頂いたときは「カスの嘘メインの音声作品を…！？」と驚きました…！

はるばーど屋は全ての嘘の監修と、一部の嘘のリファイン案のご提案をさせて頂いております！

音霊魂子さんは思いやりのこもったやさしい声が魅力で、普段の配信やラーメンの動画からは、人の幸せに共感し、自分の幸せをお裾分けするホスピタリティが感じられます。

今回あなたが旅先で出会う少女は、そんな音霊魂子さんのやさしさの魅力にあふれていると思います。

また今作はトラックごとに変わっていくロケーションも見どころ！聞こえてくる音に旅情を感じながら嘘を流し込まれてくださいね！

どの嘘も面白くてくだらなくて素敵ですが、はるばーど屋は「ラーメンの日」についての嘘が特にお気に入りです！

今作は音霊魂子さんのASMR作品が好きな方にも、「カスの嘘」が好きな方にも、そしてもちろんその両方が好きな方にもおすすめの音声作品です！ぜひお楽しみください…！

「[はるばーど屋全面監修]少女にカスの嘘を流し込まれる旅【CV.音霊魂子】」作品詳細

・発売日：8月29日0時

・作品ページ：https://www.dlsite.com/home/announce/=/product_id/RJ01453177.html

・価格：1,320円 ※発売を記念し、9月25日までの期間限定で25%OFFの990円

・収録内容：本編6トラック

・出演 ：音霊魂子

・イラスト：K 子

・特別監修：はるばーど屋

・本編シナリオ：持田たこ

・特典シナリオ：DLsite 音声編集部

・編集：viviON STUDIO

・企画・制作・監修：あおぎり高校職員室

(C) viviON