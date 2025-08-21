MLB公式ホームページは日本時間21日、打者のパワーランキングを更新。ドジャースの大谷翔平選手は前回3位から2つ順位を上げてトップとなりました。

8月に入り好調が続く大谷選手。4試合連続ホームランを記録すると、現在18試合連続出塁をマーク中（内17試合はヒットで出塁）。6度のマルチヒットに、猛打賞も記録するなど打棒が光ります。現在44本塁打、打率.285、OPS1.018をマークしています。

2位はフィリーズのカイル・シュワバー選手。前回1位から順位を下げました。リーグトップ45本塁打を記録するシュワバー選手ですが、現地時間8月5日以降、打率.185、出塁率.290と低迷しています。

3位はアスレチックスのニック・カーツ選手。直近12試合のうち3試合で3安打を記録。同7月25日の歴史的な4本塁打で球界に存在感を示した後、その後19試合で打率.338、出塁率.477、長打率.500を記録しています。今シーズン350打席以上を記録した打者の中で、アメリカンリーグ新人王有力候補であるカーツ選手は、打率（.313）と出塁率（.399）で3位、長打率（.645）で2位につけています。

前回ランクが外からブルージェイズのウラディミール・ゲレーロJr.選手や昨季同様後半戦に調子をあげるマリナーズのフリオ・ロドリゲス選手などがランクインしています。

▽パワーランキング（所属、前回順位）

1位 大谷翔平（ドジャース、3位）2位 カイル・シュワバー（フィリーズ、1位）3位 ニック・カーツ（アスレチックス、2位）4位 アーロン・ジャッジ（ヤンキース、4位）5位 ウラディミール・ゲレーロJr.（ブルージェイズ、ランク外）6位 カル・ローリー（マリナーズ、8位）7位 フリオ・ロドリゲス（マリナーズ、ランク外）8位 ホセ・ラミレス（ガーディアンズ、6位）9位 ラモン・ロレアノ（パドレス、ランク外）10位 ブライス・ハーパー（フィリーズ、ランク外)