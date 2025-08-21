JR博多駅に隣接する博多バスターミナルは8月1日に開業60年を迎えました。それを記念し、福岡県出身のお笑いタレント、ロバートの秋山さんが1日館長に任命されました。



運転士の制服姿で登場したのは、北九州市出身のお笑いタレント、ロバートの秋山竜次さんです。21日、博多バスターミナルの1日館長に任命されました。





秋山さんを起用した理由を社長に聞きました。■博多バスターミナル・藤田浩展社長「（バスターミナルは）多面的ないろんな顔を持った館、いろんな顔を持った役者ということで、秋山さんに。」■ロバート・秋山竜次さん「いろんな表現をしていますから、私は。まさによく分かっていただいている。うれしいです、伝わって。」博多バスターミナルの1日の来館者が7万人で、去年のテナントの売上高は113億円で過去最高となっています。こうした説明を受けた“1日館長”は。■秋山さん「きょうこの1日で2・3億円は動かしたい。株主の方ともお会いしたり。間に合うのであれば、少しまた増築させたり。」式典後には、トークイベントで会場を沸かせた秋山さん。博多バスターミナル開業60周年を“笑い”で彩りました。