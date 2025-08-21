ややドル買い、ドル円一時１４７．５６レベル、ユーロドル１．１６３３レベル＝ロンドン為替



ロンドン朝方は、ややドル買いの動き。ドル円は147.56レベルに若干高値を伸ばしている。ユーロドルは1.140台での揉み合いから一時1.1633レベルまで安値を広げた。ポンドドルも一時1.3446レベルと本日の安値を小幅に広げた。ただ、米１０年債利回りは４．２９％での小動き。欧州株や米株先物・時間外取引は前日終値付近での揉み合いが続いている。



USD/JPY 147.53 EUR/USD 1.1633 GBP/USD 1.3448

