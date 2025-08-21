¾®ºÙË¦ÇÙ¤¬¤ó¤ÈºòÇ¯¿ÇÃÇ¢ªº£Ç¯ºÆÈ¯¡¢²òË¶³Ø¼Ô¡¦ÍÜÏ·ÌÒ»Ê¡Ê87¡Ë¤¬¸ì¤ë¡Ö»àÀ¸´Ñ¡×¡Ö¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¿Ê²½¡×
¡¡ÍýÁÛ¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¡Ö»ä¤Î¡ØÂç±ýÀ¸¡Ù¡×¡£Âè5²ó¤Ï²òË¶³Ø¼Ô¤ÎÍÜÏ·ÌÒ»Ê»á¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡¢ºòÇ¯´µ¤Ã¤¿¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¡£¡Ö»à¤ËÅú¤¨¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÍÜÏ·»á¤¬¤¬¤ó¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤ÇÃ´¤¦Âç»ö¤ÊÌò³ä¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ø¥Ð¥«¤ÎÊÉ¡Ù¡Ø»à¤ÎÊÉ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë²òË¶³Ø¼Ô¤ÎÍÜÏ·ÌÒ»Ê»á¡Ê87¡Ë¡£ºòÇ¯¡¢¾®ºÙË¦ÇÙ¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏºÆÈ¯¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÜÏ·»á¡£¤¬¤óÅö»ö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
¡ÖºÇ´ü¤Ï¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬0¤È1¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦
¡¡º£¤Ï¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÀ¸¤È»à¡×¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÆó¿Ê¿ô¤Î¤è¤¦¤Ë1¤È0¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÀ¸¤Ï1¤Ç¤¢¤ê¡¢»à¤Ï0¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¨¤é¤¤°ã¤¤¤À¡×¤È¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢0¤È1¤Î´Ö¤ÏÉÔÏ¢Â³¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬0¤È1¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤ò1¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤«¤â¤¦0.9¤¬ºÑ¤ó¤Ç¡¢»Ä¤ê0.1¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢¤â¤¦9³äÊý¡¢»à¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡ºòÇ¯¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½Õ¡£ÇØÃæ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½Å¤¿¤¤ÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¸ª¤³¤ê¤¸¤ã¤Í¡¼¤Ê¡×¤È¡£¿´ÇÛ¤·¤¿Ì¼¤¬ÅìÂç¤Î¶µ¤¨»Ò¤Ç°å»Õ¤ÎÃæÀî·Ã°ì¤¯¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¸¡ºº¤ò¼êÇÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÅìÂçÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÂÎ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢²¼¤µ¤ì¤¿¿ÇÃÇ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¶B¤Î¾®ºÙË¦ÇÙ¤¬¤ó¡£¤Þ¤À¼£ÎÅ¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¶µ²Ê½ñÅª¤ÊÉ¸½à¼£ÎÅ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡4Æü´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤òÅÀÅ©¤¹¤ë¤Î¤ò1¥¯¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢5·î¤«¤é8·î¤Þ¤Ç·×4²ó¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤¬¤è¤¯¸ú¤¤¤Æ¤Í¡£ÉûºîÍÑ¤âÎã³°Åª¤ËÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢È±¤ÎÌÓ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£30Ç¯Á°¤Þ¤Ç°å³ØÉô¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬³ÊÃÊ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°å¼Ô¤È´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¶ìÏ«¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡½©¤«¤é¤ÏÊü¼ÍÀþ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Ç¯Ëö¤ËCT¤ò»£¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤¬¤ó¤ÏåºÎï¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÅß¤Î´Ö¤ÏÄê´üÅª¤Ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤·¤Æ²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÇÙ¤ËÅ¾°Ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â4·î¤«¤é7·î¤Þ¤Ç¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò4¥¯¡¼¥ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
