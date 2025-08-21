体質改善効果も？女芸人ますみがハマった食べ物とは？『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』
毎週月曜の夜からPodcastにて配信中『天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと』。
THE W6代目女王・天才ピアニストが、むぎゅっとでぷくっとな時間？をお届けするこの番組。
EP103 では、どんなにハマった食べ物でも同じものを連続して食べないというますみがここ数日ハマって食べ続けている食べ物の話に。©️ABCラジオ
最近、マーラータンにハマっているというますみ。同じものを連続して食べないますみが唯一ずっと食べているマーラータンへの愛を語った。
ますみ：ウーバーで頼んでるねんけどなんか本格的で、そんなに高くなくて。
竹内：ウーバーはね、やっぱり配達してもらってる分ちょっと高いですから。
ますみ：ベースはスープとサツマイモの麺やねん。で、その麺がめっちゃ太い！私の足首くらい。
竹内：足首くらいあんの！？
ますみ：私、足首細いで有名ですやん。
竹内：知らんー。ほかの人、あんたの足首の太さ知らんで。でも春雨にしたらめっちゃ太ない？足首くらいってめっちゃ太いやん！
ますみ：めっちゃ太いって…、まあ指2本くらい…。
竹内：そしたら細い足首か……。
ベースのスープと麺だけでも注文できるが、トッピングがなんと30種類もあるという。しかもほかの店と違いがあるらしく……？
ますみ：そこの店のエビ団子とか100円のトッピングなんやけど、普通サイズのが4個も入ってねん。レンコンも薄切りやけとしゃくってくらいの厚みがあって6枚とか。
竹内：だいぶ良心的やな。
ますみ：カボチャも雨上がりの虹くらい大きいものが5枚くらい入ってるし。
竹内：雨上がりの虹言うたら結構でかいで！？
それにますみはドはまりし、5DAYSくらい連続で頼んでいるとのこと。
味に飽きないのかと竹内が訊くと、スープも普通のスープと担担麺風のゴマペースト味を選んでいるので飽きずに食べていることからハマりっぷりがうかがえる。
ますみ：でも私、自分に暗示かけてて。
竹内：はい？
ますみ；マーラータン結構スパイス入ってんのよ。辛いし汗かくし、野菜多めに入れてるし麺は普通のやつにしてるから痩せるんちゃうかなと。
竹内：(笑) なるほどね、ヘルシーではあるか。
ますみ：あと私、代謝悪いのに（マーラータン）食べたあと背中から火吹くくらい汗かいて
竹内：確かにロケ中もいつもとありえへんほど汗かいてたけど
ますみ：ま、マンランタン効果や！
とちゃんと言えないますみに、「いやそんだけ食べてて言えへんのかい！」と竹内がツッコんだ。
他にもますみが言えなかった言葉など番組の全編はPodcastでお聴きいただけます。