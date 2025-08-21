今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」


今回は「意外に簡単！？焼売！」をテーマに、シュウマイのレパートリーが広がるアレンジレシピ

「焼豚とコーンのシュウマイ」
＜材料（２人分）＞
焼豚　　　　　　　　　　　　120g
玉ねぎ　　　　　　　　　　　60g
とうもろこし（むき実）　　　 80g
片栗粉　　　　　　　　　　　大さじ１
鶏ひき肉　　　　　　　　　　200g
シュウマイの皮　　　　　　　20枚
片栗粉　　　　　　　　　　　小さじ1/2
☆あんの味つけ
塩　　　　　　　　　　　　　小さじ1/2
こしょう　　　　　　　　　　適量
砂糖　　　　　　　　　　　　小さじ１
紹興酒　　　　　　　　　　　小さじ２
しょうゆ　　　　　　　　　　小さじ１
練りごま　　　　　　　　　　小さじ１
ごま油　　　　　　　　　　　小さじ１

＜作り方＞
① 玉ねぎは粗みじん切りにし、焼豚は１cm角の薄切りにする。
② とうもろこしは大さじ２を仕上げ用に取り置き、残りのとうもろこしと玉ねぎをボウルに入れ、片栗粉大さじ１をまぶす。
③ 鶏ひき肉にあんの味つけの塩を加えてよく練って粘りを出し、こしょう、砂糖、紹興酒、しょうゆ、練りごま、ごま油を加えて混ぜ、②と焼豚を加えて混ぜる。
④ ③をシュウマイの皮で包み、残しておいたとうもろこしに片栗粉小さじ１/２をまぶしてのせ、蒸気の上がった蒸し器で強火で８分蒸す。
⑤ ④を器に盛る。

【TVer】作り方の動画はこちらから

DAIGO「う～ん、熱い！（笑）でもおいしいです！あんにしっかりと味がついているから、何もつけなくてもおいしく食べられます。コーンの甘みがいいですね。包んで蒸すだけでレシピも簡単なので、ぜひ作ってみて！」