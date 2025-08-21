今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」



今回は「意外に簡単！？焼売！」をテーマに、シュウマイのレパートリーが広がるアレンジレシピ

「焼豚とコーンのシュウマイ」

＜材料（２人分）＞

焼豚 120g

玉ねぎ 60g

とうもろこし（むき実） 80g

片栗粉 大さじ１

鶏ひき肉 200g

シュウマイの皮 20枚

片栗粉 小さじ1/2

☆あんの味つけ

塩 小さじ1/2

こしょう 適量

砂糖 小さじ１

紹興酒 小さじ２

しょうゆ 小さじ１

練りごま 小さじ１

ごま油 小さじ１

＜作り方＞

① 玉ねぎは粗みじん切りにし、焼豚は１cm角の薄切りにする。

② とうもろこしは大さじ２を仕上げ用に取り置き、残りのとうもろこしと玉ねぎをボウルに入れ、片栗粉大さじ１をまぶす。

③ 鶏ひき肉にあんの味つけの塩を加えてよく練って粘りを出し、こしょう、砂糖、紹興酒、しょうゆ、練りごま、ごま油を加えて混ぜ、②と焼豚を加えて混ぜる。

④ ③をシュウマイの皮で包み、残しておいたとうもろこしに片栗粉小さじ１/２をまぶしてのせ、蒸気の上がった蒸し器で強火で８分蒸す。

⑤ ④を器に盛る。

DAIGO「う～ん、熱い！（笑）でもおいしいです！あんにしっかりと味がついているから、何もつけなくてもおいしく食べられます。コーンの甘みがいいですね。包んで蒸すだけでレシピも簡単なので、ぜひ作ってみて！」