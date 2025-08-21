「焼豚とコーンのシュウマイ」
今日のご飯は何を作ろう…？そんな日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」
©ABCテレビ
今回は「意外に簡単！？焼売！」をテーマに、シュウマイのレパートリーが広がるアレンジレシピ
「焼豚とコーンのシュウマイ」
＜材料（２人分）＞
焼豚 120g
玉ねぎ 60g
とうもろこし（むき実） 80g
片栗粉 大さじ１
鶏ひき肉 200g
シュウマイの皮 20枚
片栗粉 小さじ1/2
☆あんの味つけ
塩 小さじ1/2
こしょう 適量
砂糖 小さじ１
紹興酒 小さじ２
しょうゆ 小さじ１
練りごま 小さじ１
ごま油 小さじ１
＜作り方＞
① 玉ねぎは粗みじん切りにし、焼豚は１cm角の薄切りにする。
② とうもろこしは大さじ２を仕上げ用に取り置き、残りのとうもろこしと玉ねぎをボウルに入れ、片栗粉大さじ１をまぶす。
③ 鶏ひき肉にあんの味つけの塩を加えてよく練って粘りを出し、こしょう、砂糖、紹興酒、しょうゆ、練りごま、ごま油を加えて混ぜ、②と焼豚を加えて混ぜる。
④ ③をシュウマイの皮で包み、残しておいたとうもろこしに片栗粉小さじ１/２をまぶしてのせ、蒸気の上がった蒸し器で強火で８分蒸す。
⑤ ④を器に盛る。
【TVer】作り方の動画はこちらから
DAIGO「う～ん、熱い！（笑）でもおいしいです！あんにしっかりと味がついているから、何もつけなくてもおいしく食べられます。コーンの甘みがいいですね。包んで蒸すだけでレシピも簡単なので、ぜひ作ってみて！」