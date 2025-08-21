バーガーキングの大人気シリーズ“ビッグマウス”から、旨辛な新作「インフェルノ」が期間限定で登場！

直火焼きビーフと「燻製辛口ガーリックフレーク」がクセになる、「ダブルビーフ」と「チキン＆ビーフ」の2種類がラインナップされます☆

バーガーキング「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー／チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」

発売日：2025年8月22日（金）〜

取扱店舗：全国のバーガーキング店舗

※東京競馬場店・栂池雪の広場店・京都競馬場店では販売されません

大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」がクセになる旨辛な2種類の「ビッグマウス インフェルノ」が期間限定で登場！

バーガーキングの直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、人気の“ビッグマウス”シリーズ。

直火焼きの100％ビーフパティと「燻製辛口ガーリックフレーク」を使用し、香ばしくスモーキーな肉の旨味とクセになるスパイシーな味わいを両立した「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」の2種がラインナップされます。

ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー

価格：単品1,490円（税込）、セット1,790円（税込）

直火焼きの100％ビーフパティ2枚とスモーキーなベーコン4枚にコクのあるチェダーチーズ4枚を重ねた食べ応えのある「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」

さらに、唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」に、「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、クセになる辛さが食欲をそそる本格大型バーガーです。

チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー

価格：単品1,290円（税込）、セット1,590円（税込）

直火焼きの100％ビーフパティと、鶏むね一枚肉を使用した、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した新開発チキンパティ。

それを、コク深く渋みのあるスモーキーなおいしさの「ブルズアイ BBQソース」とクリーミーな特製チーズソース、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、ビーフとチキンを旨辛な味わいで楽しめるビッグサイズのバーガーです☆

“ビッグマウス”シリーズファンも、辛い物好きも大満足間違いなしの、大きく口を開けて楽しむ大きなバーガー！

「ダブルビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」と「チキン＆ビーフ ビッグマウスインフェルノバーガー」は、2025年8月22日（金）より、バーガーキングにて期間限定で登場します。

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）となります

※「燻製辛口ガーリックフレーク」には辛味成分が含まれています

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります

※一部店舗では、取り扱っておりません

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

