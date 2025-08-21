卓球のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）に出場している張本智和が、「声の異常」について語った。中国のスポーツメディア・咪咕体育が20日に報じた。

記事によると、世界ランキング4位の張本は男子シングルス2回戦で同50位のレジムスキに3-0で勝利した後のインタビューで声の異常に言及し、「病気ではなく、ただ咳をしていただけ。年に1、2回あること。病気ではない。横浜の試合後に声が出にくくなったが、今は少し良くなった。声が出せないのはコートでは利点もあり、（叫び声を上げずに）体力の消耗が抑えられる」と語ったという。

張本は大会前、地元スウェーデンのモーレゴードと現地のテレビ番組に出演していたが、その際にも声がかすれ、出しづらいようなそぶりをしていた。

中国のネットユーザーからは「体調には注意して」「張本、頑張れ」との声が上がる一方、「これで少しは静かになるだろう」との厳しい声や、「これは大変だ。メディカルタイムアウトを取らないとな」「メディカルタイムアウトを取るのを忘れるなよ」と揶揄する声も。

張本は前回大会の決勝で中国の王楚欽（ワン・チューチン）と対戦した際に取ったメディカルタイムアウトが、中国で物議を醸していた。（翻訳・編集/北田）