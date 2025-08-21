お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。人気クイズバラエティー番組「クイズ！ヘキサゴン」で共演していたタレントのスザンヌ（38）と熊本で再会したことを報告し、仲良しツーショットを公開した。

スザンヌとの仲睦まじいツーショットを披露。「スザンヌに会えたっ！」と報告し、「わざわざロケ先まで会いに来てくれた！ひっさしぶりに会えてうれし過ぎた！」と喜びをつづった。

20日にはストーリーズでスザンヌの妹マーガリンとのツーショットを公開。「キャサリン’s BARのぞいたらスザンヌおらんかったけど妹のマーガリンいた！」と報告していた。

再会ショットにスザンヌも反応。「ちんぷんかんぷーん！のところ」とポージングを説明し、「ロケ先にお邪魔してすいませんでした。お会い出来て最高に嬉しかったです！また熊本でお待ちしております！」とコメントした。

フォロワーからは「懐かしいヘキサゴン」「ロケ先まで来てくれるスザンヌ優しい」「ステキなお2人」「スザンヌ顔ちっちゃ」などの声が寄せられた。