フォーエイト48あみか＆アマリザカップル、腕組み密着ショットに反響「素敵すぎる」「憧れ」3年9ヶ月記念日報告
【モデルプレス＝2025/08/21】男女7人組YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが20日、自身のInstagramを更新。恋人で同じくフォーエイト48のアマリザと交際3年9ヶ月を迎えたことを報告し、話題を呼んでいる。
あみかは「3y9m」とつづり、アマリザとのツーショットを複数枚公開。「しゅうごとなら何でも乗り越えれる」と腕を組んで密着した写真を披露している。
この投稿に、ファンからは「おめでとう！」「素敵すぎる」「尊い」「お似合い」「憧れのカップル」「お幸せに！」「これからも応援してます」といったコメントが寄せられている。
2人は2024年1月3日に更新したYouTubeにて交際を公表。メンバー同士の交際であることに多くの注目を集めていた。（modelpress編集部）
◆あみか＆アマリザ、3年9ヶ月記念日を報告
