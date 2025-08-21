FE名古屋が米出身の大型ウィング獲得…「自分の持てるものを全て注ぎ込みます」

B1所属のファイティングイーグルス名古屋は8月21日、ジャモルコ・ピケットと2025－26シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。

アメリカ出身で現在27歳のピケットは、206センチ93キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。ジョージタウン大学を卒業後、デトロイト・ピストンズと2Way契約を結びNBAでプレー。その後は主にGリーグでキャリアを重ね、2023年には極めて短期間ながらデンバー・ナゲッツにも在籍した。トルコのリーグでプレーした2024－25シーズンは、1試合平均22分の出場で6.2得点4.1リバウンド0.8アシストをマークしている。

Bリーグ初参戦となるピケットは、「FE名古屋の一員として今シーズン戦うことができることにとてもワクワクしています。新しいカルチャーの中でプレーできることがとても楽しみですし、今シーズンのチームの成功のために自分の持てるものを全て注ぎ込みます。皆さんにお会いできることを楽しみにしています」とコメントしている。









【動画】Gリーグで30得点を挙げたピケットのハイライト映像