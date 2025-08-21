石井杏奈、金髪ボブ×ミニワンピで“ヘルシー肌見せ”「可愛すぎて二度見」「服の色とマッチしてる」の声
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の石井杏奈が8月20日、自身のInstagramを更新。金髪ボブヘアとイエローのワンピースでヘルシーな肌見せスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】石井杏奈、別人級の美貌にファン騒然
7月25日に金髪へのイメージチェンジを報告していた石井は、今回の投稿で「夏、ラストスパートだ」と夏の終わりを惜しむコメントとともに、地下道のような場所でポーズを取る姿を披露。明るい金髪ボブと鮮やかなイエローのミニワンピースを合わせ、健康的な肌を見せながら爽やかな夏スタイルを完成させている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて二度見」「髪色が服の色とマッチしてる」「金髪似合ってる」「夏らしくて素敵」「美しい」「爽やか」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】石井杏奈、別人級の美貌にファン騒然
◆石井杏奈、夏の終わりを惜しむ爽やかスタイル
7月25日に金髪へのイメージチェンジを報告していた石井は、今回の投稿で「夏、ラストスパートだ」と夏の終わりを惜しむコメントとともに、地下道のような場所でポーズを取る姿を披露。明るい金髪ボブと鮮やかなイエローのミニワンピースを合わせ、健康的な肌を見せながら爽やかな夏スタイルを完成させている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて二度見」「髪色が服の色とマッチしてる」「金髪似合ってる」「夏らしくて素敵」「美しい」「爽やか」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】