２１日の債券市場で、先物中心限月９月限は小反発。朝方の買いが一巡したあとは上値が重くなり、流動性供給入札の結果が弱めと受け止められるとマイナス圏に沈む場面があった。



２０日に実施された米２０年債入札が堅調な結果となったことを受け、同日の米長期金利が低下したことを手掛かりに円債は買い優勢でスタート。債券先物は前日まで８日続落していたことから自律反発狙いの動きもあり、朝方には一時１３７円６９銭まで上伸した。ただ、２１日から始まる米カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）で、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の講演が２２日に予定されているとあって全般的には模様眺めムード。午後に入って流動性供給入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）の応札倍率が３．１０倍（前回は３．５１倍）にとどまったことが分かると、需給の緩みを警戒した売りに押されるかたちで１３７円４７銭まで軟化した。その後は下げ渋ったものの、日銀の利上げ再開観測や根強い財政拡張懸念などから積極的な買いはみられなかった。



先物９月限の終値は、前日比４銭高の１３７円５６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時１．６１０％と２００８年１０月以来およそ１７年ぶりの高水準をつけ、午後３時時点で前日と同じ１．６０５％で推移している。



