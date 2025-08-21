Snow Manの公式Xにて、Snow Manと「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」がコラボレーションすることが発表され、大きな話題を呼んでいる。

■Snow Manと「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」がコラボ！シンプルかつスタイリッシュなTシャツが完成

発表されたのは、Snow Man初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』のコラボレーショングッズ。第1弾は「NAKAKI PANTZ」、そして第2弾として「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」とのコラボレーションが決定した。

販売されるのは『WILDSIDE × Snow Man Tシャツ』。WILDSIDEのコンセプトカラーであるブラックに「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」と「Snow Man」のロゴを刺繍であしらったシンプルかつスタイリッシュなデザインのTシャツだという。

「ヨウジヤマモト（YOHJI YAMAMOTO）」といえば、パリで発表した「2023年春夏メンズコレクション」、「2023-24年秋冬メンズコレクション」でラウールがランウェイモデルを務めた。

今回のコラボレーションについて、「その縁で実現したのでは？」という声も多く、コメント欄には「ラウが繋いでくれたご縁だね」「胸熱すぎる」「ラウちゃんの挑戦がこんな形でグループに還元されて素晴らしすぎる」「贅沢すぎるコラボ」「絶対欲しい」など、驚きと喜びの反響が続々と届いている。

