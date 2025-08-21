世界バレーに出場する女子日本代表メンバー14名が決定

公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は21日（木）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）に出場する女子日本代表のメンバー14名を発表した。

2025年8月22日（金）から9月7日（日）にかけてタイで開催される女子の世界バレー。女子日本代表はプールHに入り、23日（土）に女子カメルーン代表と、25日（月）に女子ウクライナ代表と、27日（水）に女子セルビア代表と予選ラウンドを戦う。

世界バレーに出場する可能性のある25名が『Volleyball World』で発表されていた中、そこから最終メンバーとなる14名に絞られた。

なお、リベロの岩澤はアウトサイドヒッターとして登録されている。

■2025バレーボール女子世界選手権 女子日本代表メンバー14名

▼アウトサイドヒッター

4.石川真佑（ノヴァ―ラ／イタリア）

13.和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）

26.佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）

30.北窓絢音（SAGA久光スプリングス）

33.秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）



▼セッター

6.関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）

22.中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）



▼ミドルブロッカー

2.荒木彩花（SAGA久光スプリングス）

3.島村春世（ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ／韓国）

11.山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）

15.宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）



▼リベロ

8.小島満菜美（ソルトレーク／アメリカ）

12.福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）

19.岩澤実育（埼玉上尾メディックス）

