世界バレーに出場する女子日本代表メンバー14名が決定
公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は21日（木）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）に出場する女子日本代表のメンバー14名を発表した。
2025年8月22日（金）から9月7日（日）にかけてタイで開催される女子の世界バレー。女子日本代表はプールHに入り、23日（土）に女子カメルーン代表と、25日（月）に女子ウクライナ代表と、27日（水）に女子セルビア代表と予選ラウンドを戦う。
世界バレーに出場する可能性のある25名が『Volleyball World』で発表されていた中、そこから最終メンバーとなる14名に絞られた。
なお、リベロの岩澤はアウトサイドヒッターとして登録されている。
■2025バレーボール女子世界選手権 女子日本代表メンバー14名
▼アウトサイドヒッター
4.石川真佑（ノヴァ―ラ／イタリア）
13.和田由紀子（NECレッドロケッツ川崎）
26.佐藤淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
30.北窓絢音（SAGA久光スプリングス）
33.秋本美空（ヴィクトリーナ姫路）
▼セッター
6.関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ／イタリア）
22.中川つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
▼ミドルブロッカー
2.荒木彩花（SAGA久光スプリングス）
3.島村春世（ペッパー貯蓄銀行AIペッパーズ／韓国）
11.山田二千華（NECレッドロケッツ川崎）
15.宮部藍梨（ヴィクトリーナ姫路）
▼リベロ
8.小島満菜美（ソルトレーク／アメリカ）
12.福留慧美（ヴィクトリーナ姫路）
19.岩澤実育（埼玉上尾メディックス）